Fotokunst : F.A.Z.-Fotograf Lucas Bäuml mit Preis ausgezeichnet

Es ist das Bild dieses Sommers: Auf einer vertrockneten Weide nahe Schwalmtal im Vogelsbergkreis prüft Landwirt Peter Hamel den Wasserstand des mobilen Trinkwassertanks für seine Kühe. F.A.Z.-Redaktionsfotograf Lucas Bäuml ist für diese Aufnahme am Mittwoch im Hessischen Landtag bei der Preisverleihung des Wettbewerbs „Pressefoto Hessen-Thüringen 2022“ ausgezeichnet worden.

Die Aufnahme erhielt den mit 500 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Umwelt & Natur“. Zum 16. Mal hatte der Deutsche Journalisten-Verband den Wettbewerb für regionalen Fotojournalismus ausgeschrieben und Bilder in sieben Kategorien prämiert.

Bäumls Foto entstand Ende Juli bei einer Reportage über die Auswirkungen des trockenen Sommers auf die ländlichen Regionen in Hessen. Es verdeutliche in komprimierter Bildsprache die Nöte der Landwirtschaft, so die Jury in ihrer Begründung.

Auch in der Kategorie „Kultur & Gesellschaft“ wurde ein Foto ausgezeichnet, das im Auftrag der F.A.Z. aufgenommen wurde: ein Bild von Frank Rumpenhorst vom Open-Air-Kino auf der Terrasse des Opernturms im Rahmen des Lichter-Filmfests.