Auch Frankfurt besitzt eine Benin-Sammlung. Mit Bronzen, Holz- und Elfenbeinobjekten aus dem Königreich Benin, das eines der ältesten und einflussreichsten Afrikas vor der Kolonialzeit war. Die 57 Exponate befanden sich lange in den Depots des Weltkulturen Museums, waren seit Jahrzehnten nur vereinzelt in einer Ausstellung zu sehen. Mit der Eigentumsübertragung aller „Bronzen“ in der Bundesrepublik an Nigeria, die beide Regierungen 2022 in einer Erklärung unterzeichnet haben, sind die Frankfurter Stücke jetzt ebenfalls ins öffentliche Interesse gerückt.

Auf das Weltkulturen Museum werden Gespräche über Rückgaben zukommen, auch wenn die Verhandlungen mit den Häusern der großen Benin-Sammlungen in Berlin, Hamburg, Stuttgart im Vordergrund standen. Und obwohl es sich bei der Frankfurter Sammlung um einen „kleineren und kulturhistorisch weniger bedeutenden Bestand“ handelt und deswegen abgewartet werden muss, bis Gespräche und eine Sammlungssichtung mit Nigeria stattfinden können, wie das Kulturdezernat in Frankfurt auf Nachfrage mitteilt.