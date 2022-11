Fotos von José Ortiz Echagüe : Der Fotograf als Überflieger

Eine der ersten Fotografien von José Ortiz Echagüe (1886–1980) inszeniert eine „Dorfpredigt“ im Jahr 1903: In der Kirche von Viguera, in der Region La Rioja, lauschen Männer in Anzügen, Jungen in Hemden und schwarz gewandete Frauen, die ihre Röcke über niedrige Hocker breiten, andächtig dem Pfarrer auf der Kanzel. Eine starke Konzentration scheint über der Aufnahme zu liegen.

Dieser Eindruck täuscht nicht. Denn mit gerade einmal 16 Jahren war es José Ortiz Echagüe mit der „Dorfpredigt“ gelungen, eine international beachtete Aufnahme zu machen, die in das Jahrbuch „Photograms of the Year“ aufgenommen wurde, wie man in der Ausstellung „Fotografien der Vergangenheit“ in den Opelvillen Rüsselsheim erfährt. Anhand von rund 110 Vintage-Abzügen gibt die Schau einen Überblick über das Schaffen Echagües, der alsbald zu einem der bekanntesten Fotografen seiner Zeit wurde. Wie viel Geduld, Zähigkeit und Sorgfalt der junge Fotograf allerdings aufbringen musste, um mit der „Dorfpredigt“, die im Originalkohleabzug in Rüsselsheim zu sehen ist, sein erstes wichtiges Bild aufzunehmen, geht aus seinen Erinnerungen „Mi vida fotográfica“ hervor.

Zunächst überredete Echagüe den Pfarrer, sich während der Predigt fotografieren zu lassen. Dass er diesem seine Aufnahmen von allen in der Kirche befindlichen Altären schenkte, half bei der Entscheidung. Da die Kirche dunkel war, musste Echagüe mit seiner Photo-Espère-Kamera zehn bis 15 Sekunden belichten. Und weil die Kinder nicht stillhielten, wiederholte er die Aufnahme immer aufs Neue – 20 Tage hintereinander ging das so. Jedes Mal habe er den Leuten das letzte Bild mitgebracht, um zu zeigen, dass es wieder verwackelt gewesen sei. Bis es irgendwann schließlich doch klappte.

Eine vom Verschwinden bedrohte archaische Welt

Auch die aufwendige Technik, die Echagüe zeitlebens anwandte, nämlich den „direkten Kohledruck“ auf in Frankreich in Handarbeit hergestelltem Fresson-Papier, erforderte Geschicklichkeit, Fachwissen und Geduld. Mit jedem Abzug hat Echagüe ein Original erschaffen. Seinen malerisch anmutenden Aufnahmen gab er durch Retuschen im Fotolabor den letzten Schliff. Und obwohl dies ein von den Piktorialisten verwendetes Verfahren war, wollte Echagüe nicht mit dieser Strömung in Verbindung gebracht werden: Gemälde wollte er nicht nachahmen. Er selbst bezeichnete sich als Dokumentarist, der kulturelle Traditionen festhalten wollte.

Seine Aufnahmen zeigen eine vom Verschwinden bedrohte archaische Welt mit kargen Landschaften, nicht erschlossenen Dörfern und ausgefallenen Trachten. Nicht nur in seiner Heimat wurde Echagüe für diese Aufnahmen berühmt. In Berlin widmete man ihm 1929 eine Ausstellung, im selben Jahr wurde sein Buch „Spanische Köpfe. Bilder aus Kastilien, Aragonien und Andalusien“ veröffentlicht. Im Jahr 1935 bezeichnete ihn das Magazin „American Photography“ schließlich als einen der drei besten Fotografen der Welt.

Ein Blick in eine längst vergangene Welt

Das New Yorker Metropolitan Museum of Modern Art stellte 1960 in einer großen Ausstellung 80 seiner Arbeiten dem Schaffen Goyas gegenüber. Sein Erfolg ist umso bemerkenswerter, als Echagüe niemals hauptberuflich Fotograf war. Stattdessen machte sich der Ingenieur, Flugtechniker und Pilot in vielen Disziplinen einen Namen, überflog 1914 als Erster die Straße von Gibraltar, gründete 1923 mit der Flugzeugfabrik Casa und 1950 mit der Automobilfabrik Seat zwei der erfolgreichsten großen Unternehmen Spaniens.

Seinen Nachlass zu verwalten, hat sich die Universität von Navarra zur Aufgabe gemacht, aus deren Sammlung sämtliche Exponate stammen. Sie eröffnen einen Blick in eine längst vergangene Welt, die dem Betrachter heute so fremdartig wie faszinierend erscheint, mit Männern und Frauen in traditionellen Trachten, malerischen Dörfern, Mühlen, Festungen und Schlössern.

Besonders die Serie über die religiösen Traditionen Spaniens, 1943 als Buch „Mystisches Spanien“ erschienen, zeigen eine dramatisch in Szene gesetzte Welt der Prozessionen, Wallfahrten, Kapellen, Kirchen, Kathedralen und das verborgene Leben in den alten Klöstern, voller Schatten und Licht: „Religiöse Motive sind in Spanien unerschöpflich“, fand Echagüe. Und obwohl „die Klöster per se schwer zugänglich“ gewesen seien, habe er es nach Jahren der „komplizierten Verhandlungen“ geschafft, die Klausur verschiedener Klöster zu fotografieren, wie man in einem in der Schau laufenden Film der Navarra-Universität über den Künstler erfährt. Dort wird der Fotograf auch mit seinem Hauptanliegen zitiert: Retuschen dürften nur mit Respekt vor dem Foto erfolgen. An erster Stelle stehe dieses Hauptinteresse, hebt Echagüe hervor: „Die Schönheit der Komposition, die Harmonie des Lichts, die Formen der Figuren, die Bewegung in der Szene“.

Fotografien der Vergangenheit. José Ortiz Echagüe (Spanien 1886–1980), bis 22. Januar 2023, Opelvillen Rüsselsheim.