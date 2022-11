DJane aus Leidenschaft : Vom Robert Johnson nach Berlin

Was soll man machen, wenn man zu jung für den Club ist? Franziska Berns hat dazu eine Antwort und eine wunderbare Anekdote: DJ werden! Mit gerade einmal 17 Jahren wird die Offenbacherin als DJane für Sven Väths damals legendären Frankfurter Technoclub Cocoon gebucht. Aber weil sie noch nicht volljährig ist, muss sie durch die Hintertür zu ihrem Auftritt. „Meine Mutter hat einen Zettel unterschrieben“, erinnert sich Berns lächelnd. Für das Gespräch hat sie sich den Offenbacher Hafen als Ort gesucht.

Während dort die Wolken am grau in grauen Himmel noch nicht so recht wissen, ob sie sich ausregnen oder weiterziehen wollen, pustet Berns, Jahrgang 1995, blonde Locken, wache Augen und freundliches Lächeln, die Wasserdampfwölkchen aus ihrem Vaporizer in die Luft. „Es tut gut, mal rauszukommen“, sagt die DJane. Eben hat sie ihren Bachelor mit einer Arbeit zu „Selbstinszenierung von Frauen in der Adoleszenz auf Social Media“ beendet. Studiert hat sie Soziologie, Kunst, Medien und kulturelle Bildung am Institut für Kunstpädagogik der Frankfurter Goethe-Universität. Sie hat etliche Jahre damit verbracht – „Ich hab mir ein bisschen Zeit gelassen“, sagt sie. Wieder ein Lächeln.

Ihre jüngsten Auftritte finden in ganz Europa statt

Ein „bisschen Zeit gelassen“ heißt in ihrem Fall: sehr viel Musik gemacht. Und wer die Szeneaugen offen gehalten hat, wird gemerkt haben, dass sich das bezahlt zu machen scheint. Denn Berns hat einen Lauf mit ihren heterogenen Sets zwischen House, Breakbeat, Garage und Techno. Seit 2019 ist sie Resident im Offenbacher Robert Johnson, dem, so die DJane, „besten Club auf der ganzen Welt“, was ihr auch international Aufschwung gab. 2020 adelte ein Vertrag bei der Berliner Musikagentur Temporary Secretary, die Szenegrößen wie Roman Flügel oder Dixon vertritt, ihre DJ-Karriere. Dann die temporäre Vollbremsung. „Eine Woche nach Vertragsunterschrift kam die Pandemie“, so Berns.

Doch jetzt, in dieser seltsam indifferenten Post-Pandemie-Phase, scheint es weiterzugehen. Im April dieses Jahres hat sie zur Eröffnung des Frankfurter Momem das Warm-up-Set für Sven Väth vor Tausenden Gästen auf der Frankfurter Hauptwache gespielt. Und erst kürzlich kam sie in der achtteiligen Doku-Serie „Techno House Deutschland“ der ARD neben Szenegrößen wie Monika Kruse, Ata oder Anja Schneider zu Wort. Mit Roman Flügel ist sie in der Serie in einem Club in der Schweiz zu sehen. Die Agentur habe sie, berichtet Berns, mit Flügel als dessen Warm-up auf Tour geschickt. Mit ihm ist sie öfter unterwegs, ihre jüngsten Auftritte finden in ganz Europa statt, Paris, Brüssel, deutsche Großstädte, Großbritannien.

„Ich sehe hier keine Zukunft für die elektronische Musik“

Heute wird sie als Headlinerin gebucht oder spielt auch mal ein ungeplant langes Warm-up. Wieder so eine verrückt-sympathische Anekdote, die Berns sichtlich vergnügt zum Besten gibt: Weil der Privatjet von Star-DJ Ricardo Villalobos nicht starten kann, wird aus ihrem für drei Stunden geplanten Warm-up-Set im Robert Johnson einfach mal ein achtstündiges. „Ich hatte nur für drei Stunden Platten eingepackt, aber die B-Seiten gingen auch gut“, sagt sie. Die Liebe für Vinyl zieht sich wie ein roter Faden durch Berns’ Biographie, sie ist schon immer verrückt nach Platten und nach den in Frankfurt leider beinahe ausgestorbenen Plattenläden als soziales Habitat. „Man trifft sich, redet über Platten, tauscht deren Geschichten aus.“

Diesen Austausch lebt Berns, seit sie in der neunten Klasse ein Praktikum bei Freebase Records absolviert hat, damals eine Bastion in Frankfurt, in der die Szenegrößen ein- und ausgingen. Später folgt, nach einigen Abwägungen, die Schule gleich zugunsten einer Ausbildung im Plattenladen zu schmeißen, sowie einer Wiederholung der neunten Klasse, ein Praktikum beim Großhandel und Plattenvertrieb DBH Music. Die damals in Frankfurt ansässigen Labels, wie etwa Perlon, seien zu der Zeit prägend gewesen, erinnert sich Berns.

Den Weg von Perlon und vielen anderen aus der Szene wird nun auch Berns gehen: Schon in den vergangenen Monaten hat ihr Terminkalender viele Berliner Clubs gelistet, nun ist sie nach Berlin umgezogen. Der einsetzende Regen, der jetzt auf das Holzdach der selbst gezimmerten Bierzeltgarnitur am Offenbacher Hafen prasselt, passt zum nüchternen Fazit der DJane. Corona hat diese Bilanz noch verschärft. „Ich sehe hier keine Zukunft für die elektronische Musik, wenn es so weitergeht“, sagt Berns über das Rhein-Main-Gebiet. „Immer weniger Plattenläden, weniger Clubs und kaum noch Austausch.“ In Berlin will Berns jetzt durchstarten, vielleicht auch mit einem eigenen kleinen Label, wie sie verrät. Sie hält sich und der Szene die Daumen. Auch dafür, dass der Clubkultur wieder bessere Zeiten blühen.