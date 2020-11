© Frank Röth

Jüdisches Museum

„#closedbutopen“ lautet der Slogan. Mirjam Wenzel und ihr Team sind in einer seltsamen Zwischenzeit gelandet. Gerade erst hat die Direktorin des Jüdischen Museums ihr erweitertes und komplett neu konzipiertes Haus eröffnen können, die Besucher strömten nur so – dann Vollbremsung. Immerhin, der Lichtbau samt Bibliothek ist geöffnet, auch Bücher und Speisen to go kann man erwerben. Wenzel und ihr Team nutzen den Moment, um nachzubessern, was vor der Eröffnung liegenblieb und auch, um ein bisschen Luft zu schnappen. Gemischte Gefühle seien das, sagt Wenzel: Wie lange geht der Lockdown – und wie wird es mit Kultur und Bildung weitergehen, wenn nach der Pandemie weniger Mittel zur Verfügung stehen? (emm.)