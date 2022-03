Deutscher Kleinkunstpreis : Mehr Comedy als Kabarett

Es war einmal eine Kunstgattung, die kritisierte bissig die Herrschenden sowie die herrschenden Zustände. Das ist lange her. Heute geht es fröhlich zu. Die Überreichung des Deutschen Kleinkunstpreises in Mainz zeigt es auf denkwürdige Weise.

War es das? Endgültig? Jetzt, nach 120 Jahren Kabarett? Nicht wegen Putin jetzt und einer angesichts des Krieges seltsam stumpf sich ausnehmenden Satire; nicht wegen Corona und weil womöglich manche Kleinkunstbühne die Pandemie nicht überleben wird. Und auch den seit 1972 vom Mainzer unterhaus verliehenen Deutschen Kleinkunstpreis wird es naturgemäß im nächsten Jahr noch geben.

Christoph Schütte Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Doch wenn es stimmt, dass die älteste, mittlerweile in sechs Sparten verliehene und noch immer bedeutendste Auszeichnung ihrer Art stets auch Auskunft gibt über die Befindlichkeiten des Genres, dann kann es einem nach dieser fünfzigsten Vergabe angst und bange werden.

Wo sind die Großen von einst?

Dabei traf Tobias Mann, der den wegen eines positiven Coronatests kurzfristig ausgefallenen Moderator Urban Priol auf der Bühne des Frankfurter Hofs vertrat, noch die geringste Schuld. Angesichts der gerade einmal vier Stündchen Vorbereitung schlug er sich formidabel. Doch sonst? Legte das per Video eingespielte „Who is who“-Medley des Kabaretts die Fallhöhe des Genres gnadenlos offen.

Hanns Dieter Hüsch, Dieter Hildebrandt und Wolfgang Neuss, Georg Schramm, und Rainald Grebe oder Gerhard Polt, Frank-Markus Barwasser und Volker Pispers – von den Preisträgern der vergangenen Jahrzehnte stehen nicht mehr viele noch aufrecht auf den Brettln. Und der mittlerweile 71 Jahre alte, mit dem Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz bedachte Thomas Freitag ist womöglich dieser Tage auch mit seinem letzten Soloprogramm auf Tour. Keine Frage, über seine Bonner Runde mit Parodien der Herren Brandt und Kohl und Strauß und Genscher mag man sich noch immer herrlich amüsieren. Doch womöglich kennt man die im Publikum bald nicht mehr.

Das hat man offensichtlich auch in Mainz erkannt. Und - sei es, um einen Trend zu reflektieren, sei es, um ein jüngeres Publikum anzusprechen – hat neben den mit je 5000 Euro dotierten Preisen für Kabarett, Kleinkunst und Musik, neben dem Ehrenpreis und dem von der Stadt Mainz vergebenen Förderpreis im vergangenen Jahr eine weitere Auszeichnung für Stand-up ausgelobt, deren Sinn sich auch mit dem Auftritt des aus der Slammer-Szene kommenden Preisträgers Till Reiners nicht so recht erschließt.

Wozu ein eigener Stand-up-Preis?

Weniger, weil er sein Handwerk nicht beherrscht, wenn er über das Kleingedruckte in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditverträgen philosophiert. Doch wenn von der Kleinkunst-Glocke für Carmela de Feo, die ihren Preis allen Frauen widmete, „die immer unten liegen“, über den Nachwuchspreis für Tino Bomelino bis zum Musikpreis für Katie Freudenschuss schon drei Auszeichnungen an Künstler gehen, die der Comedy näher stehen als dem klassischen Kabarett, dann kann man sich einen eigenen Stand-up-Preis sparen.

Und so bleibt wenig in Erinnerung von diesem durchaus denkwürdigen Abend als der Hauptpreis für den vor gut und gerne 30 Jahren schon in der Sparte Kleinkunst ausgezeichneten Josef Hader. Steht der gerade 60 Jahre alt gewordene Kabarettist und Autor, Regisseur und Schauspieler doch für die große Tradition des Kabaretts wie für die Zukunft eines ganzen Genres.

Und dann doch noch: große Kleinkunst

Mag sein, als Österreicher hat man es da ein wenig leichter. Immerhin steht hier das schwarzhumorige Kabarett seit Qualtingers Zeiten für etwas anderes als das gerne mal als graumeliertes Lehrerkabarett verspottete Genre zwischen Dresden und Düsseldorf. In „Hader on Ice“ freilich, so der Titel seines aktuellen Programms, führt er das literarisch Erzählerische und die klassisch politische Brettlkunst parallel. Und, „ach, der Dalai Lama“, bei einem Gläschen „Co‘-neutralem karibischen Rum“ in der Figur des ebenso zynisch wie melancholisch auf die Welt blickenden Zeitgenossen zusammen. Sehr komisch. Und gallig bitter. Große Kleinkunst.

Die Fernsehaufzeichnung der Preisverleihung wird am 13. März um 20.15 Uhr auf 3sat ausgestrahlt.