Illustrierter Bilderbogen : Der Große Vorsitzende geht baden

In der ersten Hälfte des Jahres 1966 hatten Gerüchte die Runde gemacht, Mao Tse-tung, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, sei gestorben. War er allerdings nicht. Um der chinesischen Bevölkerung und dem Rest der Welt seinen guten Körperzustand vorzuführen, stieg der damals 72 Jahre alte Mao am 16. Juli 1966 in den mächtigen Fluss Jangtsekiang, um diesen schwimmend zu durchqueren. Begleitet von Tausenden weiteren Schwimmern, soll Mao in 65 Minuten 15 Kilometer zurückgelegt und nebenbei noch Schwimmunterricht gegeben und Konversation betrieben haben.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Blöd eigentlich, dass in jenem Jahr keine Olympischen Spiele stattfanden, hätte der Große Vorsitzende doch mit seinen Leistungen Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt. Der Frankfurter Cartoonist Hans Traxler, selbst ein begeisterter Schwimmer, hat dieser Propagandalegende nie so recht getraut, dem Ereignis nun einen anderen Dreh gegeben und es in ein Drama samt Nahtoderfahrung verwandelt: Mao geht baden und dabei unter. So wie seine Politik.

Früher ein Massenmedium

Traxler erzählt diese witzig gereimte Geschichte in elf kolorierten Bildern, die sich wiederum auf einem gefalteten Bilderbogen finden, mit dem die Büchergilde Gutenberg eine neue Non-Book-Reihe startet und gleichzeitig eine alte Tradition wieder aufgreift. Denn der illustrierte Bilderbogen war ein frühes Massenmedium. Verbreitet seit dem 15. Jahrhundert und populär vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, brachte er den Betrachtern mittels Bildern und etwas Text Aktualitäten, Geschichten und Geschichte nah.

Mit Traxlers „Drama am Jang tse Kiang“ ist der „Büchergilde Bilderbogen No 1“ einem historischen Thema gewidmet und gleichzeitig sehr aktuell, verweist er doch auch auf die Gründung der Volksrepublik China heute vor 70 Jahren. Wie Bilderbogen-Herausgeberin Cosima Schneider sagt, sollen die Bögen „Themen mit Gesellschaftsbezug“ behandeln, mit „Haltung und Humor“. Die Reihe erscheint vierteljährlich und ist von jetzt an im Handel oder auch im Abonnement erhältlich. Die Bilderbögen sind gefaltet und kommen in einem stabilen Papierschuber mit Griffstanzung, können also bequem ins Bücherregal gestellt werden. Der Bilderbogen Nummer zwei ist schon in Vorbereitung und wird Holzstiche von Gustave Doré zu Münchhausens Memoiren zeigen.