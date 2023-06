„Bedenke, dass du sterben wirst“, hatten Sklaven im alten Rom siegreichen Feldherrn bei deren Triumphzügen durch die Stadt einzuflüstern. Das Ritual des Memento Mori sollte die Umjubelten an die eigene Vergänglichkeit erinnern, daran, dass sie Menschen sind und keine Götter, denen allein das „Live Forever“ vorbehalten ist. Wenn die britische Band Depeche Mode, deren Stadientourneen ja nichts anderes als moderne Triumphzüge sind, ihr aktuelles Album also „Memento Mori“ nennt, zeigt das zuallererst ein Bewusstsein für die Gefahr der Hybris, der globale Popstars zu begegnen haben. Und in gewisser Weise auch die Reflexion über eine nun schon 43 Jahre währende Karriere, in der der Band nicht nur einmal auf dramatische Weise die eigene Endlichkeit vor Augen geführt wurde. Allerdings nie so unmittelbar wie am 26. Mai 2022. An diesem Tag starb Keyboarder Andrew Fletcher, der verlässliche Mann im Hintergrund und gute Geist der Band, der stets der Vermittler zwischen den beiden Streithähnen Dave Gahan und Martin Gore war. Fletcher starb an einem Riss der Halsschlagader. Er wurde 60 Jahre alt.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Gedanke an die Vergänglichkeit ist am Donnerstagabend beim ersten von zwei ausverkauften Depeche-Mode-Konzerten im Deutsche Bank Park und dem Gang der Band auf die Bühne aber nicht nur da, weil Fletcher fehlt. Sie ist schlicht gehalten, mit dem großen „M“ des Albumtitels als zentralem Element im Hintergrund. Als zum ersten Mal Gahans und Gores Gesichter in Großaufnahme auf den Videoleinwänden zu sehen sind, ist offensichtlich, dass der Zahn der Zeit selbst die vermeintlich für immer Jungen nicht verschont. Dafür gewährt er zumindest Gahan eine bewundernswerte Elastizität, die der Sänger zwar nicht für ausgedehnte Spaziergänge auf dem weit von der Bühne ins Publikum hineinragenden Laufsteg nutzt, dafür aber bei fortwährenden, einem Brummkreisel ähnlichen Pirouetten auf der Bühne zeigt, mit denen er vielleicht auch eine unmerkliche Last abschüttelt.