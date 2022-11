Internationaler Pianistenpreis : Mehr als ein Wettbewerb an den Tasten

Schon der Name „International Piano Forum“ gefällt Andrejs Osokins sehr gut. So hat er diese Frankfurter Kulturinstitution auch erlebt: Mit ihrer Präsidentin Maryam Maleki, die den Internationalen Deutschen Pianistenpreis organisiert, habe das Forum dafür gesorgt, dass er sich sehr wohl gefühlt und den Eindruck gewonnen habe, „dass sich alle wirklich auf die Musik konzentrieren konnten“. Der lettische Pianist hat 2015 an dem Klavierwettbewerb in Frankfurt teilgenommen. Gewonnen hat er damals schließlich den mit 3000 Euro dotierten Publikumspreis. Und anders als bei anderen Konkurrenzen, deren Organisatoren nach der Übergabe des Preisgeldes ihre Teilnehmer vergessen, geht es beim Piano Forum danach weiter.

Er habe sich so tatsächlich weniger wie bei einem Wettbewerb mit Konkurrenten denn als Musiker auf einem „Forum“ gefühlt, sagt Osokins. Sehr nervös sei er dennoch gewesen, als er in der Frankfurter Alten Oper, damals noch im kleineren Mozart-Saal, für die öffentliche Finalrunde ausgewählt wurde. Im Unterschied zu anderen Wettbewerben habe es für die beim Internationalen Deutschen Pianistenpreis aber zwei ausgiebige Proben mit dem Orchester gegeben – statt der andernorts üblichen Viertelstunde zum gemeinsamen Einspielen.

Einsatz für die Kollegen

Das Team des Piano Forums habe sich auch danach für seine Karriere eingesetzt: Kontakte zu Dirigenten vermittelt, eine eigene CD mit ihm produziert und viele Tipps gegeben. Für ihn und seine Karriere sei das „ein kräftiger Schub“, ein „Boost“, gewesen, sagt Osokins heute. Damals war er schon 30 Jahre alt und stand somit an der Altersobergrenze für die Teilnahme an Wettbewerben: „Mein Stil und meine Individualität waren eigentlich schon ausgereift, und ich konnte danach viele Konzerte geben“, erinnert er sich an das, was nach dem Pianistenpreis kam.

So lehrt Osokins inzwischen selbst seit mehreren Jahren am Konservatorium in Riga und hat in seiner lettischen Heimat ein eigenes Kultur- und Musikfestival auf die Beine gestellt, „beeinflusst von Maryam Maleki“, wie er sagt. Denn sie habe er in Frankfurt mit ihrer Energie als die treibende Kraft erlebt und fühle sich dank ihr vom International Piano Forum bis heute unterstützt.



Mit seinem eigenen Festival, das nun in die vierte Ausgabe geht, setzt sich Osokins so auch für andere Kollegen ein: „Das vorherige dritte Festival hatten wir der Ukraine gewidmet, um Musikern dort mit Charity-Aktionen zu helfen. Denn auch durch die Pandemie seien die vergangenen zwei, fast drei Jahre durch die vielen Konzertabsagen sehr schwer gewesen.



Yekwon Sunwoo, der 2015 beim Internationalen Deutschen Pianistenpreis in Frankfurt den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis der Jury zugesprochen bekam, kann sich nicht nur an seinen Mitbewerber Osokins gut erinnern – auch er hat die Atmosphäre ebenso positiv im Gedächtnis. Und auch er steht nach wie vor in Kontakt mit dem Piano Forum und fühlt sich weiterhin „emotional unterstützt“, wie er sagt. So ist der nunmehr 33 Jahre alte südkoreanische Pianist in diesem Jahr sogar selbst Mitglied der Nominierungsjury für den aktuellen Wettbewerb. Das heißt, er wählt derzeit schon anhand der eingesandten Videos von 50 Bewerbern die sechs Kandidaten aus, die eingeladen werden, am 25. November nach Frankfurt zu kommen. Sie werden dann in diesem Jahr am 26. und 27. November erstmals die Vorrunden sowie die Endrunde und das große Finalkonzert im neuen Casals Forum der Kronberg Academy austragen.

Eine Besonderheit des Wettbewerbs sei dabei die Zusammensetzung der Hauptjury, zu der er selbst aber nicht zähle, schildert Sunwoo. Sie bestehe nämlich nicht nur aus Pianisten und Professoren, sondern auch aus Dirigenten und Kritikern. Der Prozess für die Auswahl des Preisträgers sei sehr klar und fair, findet der Südkoreaner, der demnächst Konzerte in den Vereinigten Staaten und in Estland geben wird. Noch spezieller oder gar einzigartig ist zudem, dass sich die Juroren vorher und nachher gar nicht begegnen oder abstimmen sollen, sondern ihr Votum separat und sogar unter notarieller Aufsicht in geheimer Wahl abgeben.