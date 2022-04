Cro in Offenbach : Neue Maske, neue Songs

Noch spielt das Vorprogramm: Die Indiepop-Band Jeremias aus Hannover zeigt ein Faible für dezent Tanzbares und heizt schon mal vor. Eigentlich unnötig. In der komplett ausverkauften Offenbacher Stadthalle ist es jetzt schon heiß wie in einer Sauna. Da hat der Sanitätsdienst vom Arbeiter Samariter Bund alle Hände voll zu tun. Im dicht gedrängten Innenraum müssen im Fünfminuten-Turnus Dehydrierte aus der Menge gefischt werden.

Auf dem Rang sitzen unterdessen ganze Familienverbände. Wobei sich auch hier das weibliche Geschlecht in der Überzahl befindet und Mama die traditionelle Rolle zufällt, sich am Fressalienstand anzustellen, um Getränke, Rindswurst, Pizza oder Sandwichs zu besorgen. Eine halbe Stunde später dann: Verkehrte Welt. Denn nur der Künstler im Rampenlicht trägt Maske – die Besucherschar ist bis auf wenige Ausnahmen unmaskiert.

Korsage wie aus einem Astronautenanzug

Zum Einstand fabuliert Cro, Rapper, Komponist, Texter und Multiinstrumentalist aus dem baden-württembergischen Mutlangen, in „Crobot“ über künstliche Intelligenz und menschliche Emotionen. Dazu passt das Outfit des mittlerweile 32 Jahre alten Cro, der sein Gesicht nicht zeigt. Eine silberne Korsage wie aus einem Astronautenanzug zu schwarzen weiten Pumphosen und weißen Sneakers. Auf das Antlitz hat er die neueste Version der schon legendären Pandamaske gestülpt, die schon etliche Metamorphosen durchgemacht hat. Verblüffenderweise erinnert die aktuelle Variante an die Helme der französischen Disco-Kings von Daft Punk.

Angeblich trägt Cro, bürgerlich Carlos Waibel, das Ding, um die Aufmerksamkeit ganz auf die Musik zu lenken. Sein Gesicht bleibt so, im Gegensatz zur Kunstfigur, weitgehend unbekannt. Aber sicherlich tut er as auch, weil bis zur Unkenntlichkeit vermummte Gestalten vor allem eines beim Betrachter erzeugen: Neugierde und den reflexhaften Drang, hinter die Fassade blicken zu wollen. Zumal die frühe Panda-Version der Maske einen nicht zu unterschätzenden Niedlichkeitsfaktor hatte. Vor allem ein jugendliches Publikum fühlte sich davon angezogen. Einziger Nachteil für den Künstler: Ab und an beschlägt sein Sichtglas, aber das kennt man ja, als Maskenträger.

2012 begann der kometenhafte Aufstieg von Cro, der im Jahr zuvor noch das Vorprogramm im Offenbacher Capitol bestritt. 2014 schon hatte Cro die Festhalle Frankfurt ausverkauft. Acht Jahre und eine Pandemie später erlebt Cro einen weichen Downgrade in Sachen Popularität in der voll besetzten Stadthalle. Sein stets gut gelaunter Musikstil, von ihm RAOP (Rap und Pop) genannt, macht es möglich.

Schon vom ersten Takt an groovt es gewaltig. Mit seiner kompetenten Band aus DJ und Produzent Psaiko Dino, Schlagzeuger Flo König, Tim Schwerdter an Gitarre und Keyboards, Bassist Victor Flowers sowie den Harmonievokalistinnen Wanja Janeva und Laura Kästel im Rücken destilliert sich Cro seinen ureigenen Stil aus afroamerikanischem Soul, Funk und Jazz. Ungeheuer leichtfüssig ist das, selbst Balladen laden zum Mitwippen ein.

Die Leichtigkeit des Seins

Cros Rap-Einlagen, zumeist an irgendein imaginäres weibliches Wesen gerichtet, bleiben stets jungenhaft verspielt. Mal greift er zur E-Gitarre, dann sitzt er am E-Piano. Perfekt verkörpert Cro die Leichtigkeit des Seins, erweist sich als ideale Ablenkung vom Alltag. Seine Art zu kommunizieren hat er über die Jahre hinweg entwickelt: Fast schon ein wenig verträumt schlurft er im Rampenlicht umher, setzt sich für ganze Songs auch mal an den Bühnenrand, plaudert mit den Fans in den ersten Reihen und haut Sätze wie „Gestern Abend war schon Mosh Pit, sag ja nur!“ raus. Es herrscht eine Unaufgeregtheit, als wohne der Zuschauer einem Privatfest im kleinen Rahmen bei.

Subtil passen sich die Kulissen auf die Videos, auch Comics und Graffiti projiziert werden, diesem Stil an. „Easy“, der Durchbruchshit von 2012 mit dem signifikantem Sample von Bobby Hebbs Klassiker „Sunny“ (1965), darf natürlich nicht fehlen. Zweimal lässt sich Cro zu Zugaben bitten. Beim Finale „Letzter Song“, ein im Tempo gedrosseltes Lullaby, glühen im Hintergrund der Mond und unzählige Sterne auf.