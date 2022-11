Corona funebris : Eine Krone für die Ewigkeit

Wir wi-hind-dehen dir den Ju-hung-fe-hernkranz mit veilchenbla-haue-eher Seide“, singen die Brautjungfern, während sie mit einer Schachtel im Gepäck Agathes Stube betreten. Als Tochter eines Erbförsters soll sie am folgenden Tag den Sieger eines Probeschießens heiraten. Kein Wunder, dass die lebende Trophäe melancholisch gestimmt ist, denn sie liebt den Jägerburschen Max – und er sie. Während die Jungfern noch singen, wird die Schachtel geöffnet.

Je nach Inszenierung folgt an dieser Stelle ein spitzer Schrei, fällt Agathe in Ohnmacht, wird das Personal auf der Bühne von lähmendem Entsetzen gepackt, stieben die Mädchen in alle Richtungen auseinander. Statt des Brautkranzes liegt eine Totenkrone in der Schachtel. Eine dumme Verwechslung. Oder ein böses Omen?