Filmförderer trifft Meuthen : Fragwürdige Kaffeerunde

Ein Kaffeekränzchen im Juli erweist sich für Hans Joachim Mendig, den Geschäftsführer der Hessen-Film und Medien GmbH, im Nachhinein als bitter. Mendig hatte sich am 24. Juli mit dem Frankfurter PR-Berater Moritz Hunzinger und Jörg Meuthen, Europaabgeordneter und Bundessprecher der AfD, zu einem „sehr angeregten und konstruktiven politischen Gedankenaustausch in Frankfurt“ getroffen. So steht es jedenfalls unter einem Foto, das die drei Männer lächelnd an einem Tisch in einem Restaurant zeigt.

Jörg Meuthen hat das Bild am Tag des Treffens auf Instagram geteilt. Dort ist es auch dem „Journal Frankfurt“ aufgefallen, das in seiner Online-Ausgabe das Foto zum Anlass nimmt, Mendigs Teilnahme an dem Treffen zu hinterfragen. Der TV-Produzent („Ein Fall für Zwei“) ist seit 2016 Geschäftsführer der neugegründeten Hessen-Film-Gesellschaft und damit verantwortlich für die Filmförderung des Landes Hessen, die über einen jährlichen Etat von zehn Millionen Euro verfügt.

Ministerium „verwundert“

Mendig hat dem Vernehmen nach das Treffen als private Angelegenheit bezeichnet, die keinen Bezug zur Hessen-Film-Gesellschaft habe. Gleichwohl haben einige deutsche Filmemacher nicht nur ihre Verwunderung über das Treffen ausgedrückt, sondern auch Konsequenzen gefordert. Nach Angaben des Onlineportals „Screen“ hat etwa der Münchner Produzent Stefan Raiser (Dreamtool Entertainment) den Rücktritt von Mendig gefordert. Der Produzent Fabian Gasmia wolle nicht mehr mit Hessen-Film arbeiten, solange Mendig die Gesellschaft leite, und andere Filmschaffende hätten zumindest ihr Missbehagen geäußert, schreibt „Screen“ in einem am 12. September veröffentlichten Beitrag.

„Verwundert“ habe auch das für Hessen-Film zuständige Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden reagiert, als es von Mendigs Kaffeerunde erfuhr, heißt es im Beitrag des „Journal“. Ob die Angelegenheit allerdings Folgen haben wird, ist unklar.