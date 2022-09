Casals Forum : Wie im Inneren einer Geige

Als er zur ersten Besichtigung des Baugrundstücks 2014 am Kronberger S-Bahnhof ausgestiegen sei und dort „die zerfallende Parkpalette“ vor sich gesehen habe, habe er zunächst einen Schock bekommen. So hat sich der Architekt Volker Staab nun unmittelbar vor Eröffnung des Casals Forums der Kronberg Academy noch einmal an die Anfänge erinnert. Gerade die Idee, am Entree der Stadt ein ganzes Quartier um das Ensemble aus dem Studienzentrum der Eliteakademie für junge Streicher, dem Konzertsaal und einem angrenzenden Hotel mit einer gan­zen „Topographie an Wegen und Plätzen“ zu planen, habe ihn aber gereizt. Wichtig sei bei allem von vornherein die Öffnung zum Viktoria-Park hin gewesen und die angestrebte Offenheit des Konzertpavillons.

Entstanden ist so ein Quartier von be­sonderem ästhetischen Reiz, hinter dem aber „knallharte Wissenschaft“ stecke, freute sich so Angela Dorn (Die Grünen): Sie könne sich „keine schönere Schnittstelle“ für ihre beiden Aufgabenfelder vorstellen, befand die Hessische Mi­nisterin für Wissenschaft und Kunst nun kurz vor dem ersten öffentlichen Konzert unter den noch unter Hochdruck andauernden Arbeiten im Casals Forum. Ein schönes Bild war es so auch, den Architekten und den Akustiker Martijn Vercammen vom Büro Peutz Consult im Saal glücklich zusammen lachend zu se­hen.

Ein ganzes neues Quartier der Musik

Denn wie Staab berichtete, sei er anfangs ganz und gar nicht begeistert gewesen, als Vercammen in den Konzertsaal-Entwurf „lauter kleine barocke Balkons“ eingezeichnet habe: „Ich dachte, jetzt ist aber wirklich Schluss“. Letztlich hätten „die runden Balkons extrem vergrößert“ aber die ganze Gestalt des Saal bestimmt. Herausgekommen ist so ein geschwungener Raum, der beinahe selbst an die Form eines Streichinstruments erinnert, und von dem Musiker nach der ersten Akustikprobe begeistert sagten, es fühle sich an und klinge so, als ob man im Inneren einer Geige spiele.

Vom Bauherrn, der als Stiftung organisierten Kronberg Academy, waren Architekt und Akustiker auf ungewöhnliche Weise zur Zusammenarbeit als „Partner auf Augenhöhe“ vergattert worden, wie Raimund Trenkler als Gründer und Intendant der Academy schildert. Trenkler wollte akustisch „ein Powerhaus“ für die handverlesenen Studenten, für die derzeit 35 Streicher und Pianisten aus 17 Nationen. Zugleich sollte der Saal aber auch für große Kammerorchester nutzbar sein. Orchester brauchten aber für einen guten Klang Volumen, Solisten vor allem Schall-Reflexion, so Vercammen. Beides vereint sehen zu wollen, komme dem Verlangen nach der „eierlegenden Wollmilchsau“ gleich, gibt Trenkler zu.

„Powerhaus“ für handverlesene Studenten

Wie der 550 Plätze bietende Konzertsaal, der im Rhein-Main-Gebiet der einzige speziell für Kammermusik geplant ist, nun wirklich klingt, wird sich mit dem nun beginnenden zehntägigen Musikfestival der Kronberg Academy in vielen Facetten und einem reichen Programm mit 24 Konzerten zeigen. Künftig soll es jedes Jahr etwa 80 Konzerte im Casals Forum geben, zu dem im Studienzentrum auch noch der 150 Plätze bietende Bechstein-Saal gehört. Es gebe auch schon Gespräche über die Nutzung durch andere Veranstalter, etwa mit dem Hessischen Rundfunk und dem Rheingau Musik Festival, das mit der Kronberg Academy schon kooperiert. „Wir müssen den Saal gar nicht vermarkten“, freut sich Trenkler. Die Nachfragen kämen von allein.

Neben den Studenten, Alumni und Dozenten der Academy und der Kremerata Baltica wird künftig auch das Chamber Orchestra of Europe (COE) häufig in Kronberg zu hören sein, das seinen Sitz noch in London hält, aber nach dem Brexit seine kontinentaleuropäischen Tourneen vom Taunus aus starten will. Außerdem wird das aus Flüchtlingen und hiesigen Musikern gebildete Frankfurter Bridges Kammerorchester in Kronberg Probe- und Auftrittsmöglichkeiten erhalten.

Ein Motto steht nicht über den 24 Konzerten, die vom 24. September bis 3. Oktober zu erleben sind. Sie sollen die Vielfalt und das für die Academy typische Miteinander der Generationen zeigen.

Das auf Diversität setzende Kammerorchester und das europäisch besetzte COE passen, wie Trenkler schilderte, demnach ins Gesamtkonzept der Academy, die sich den Prinzipien von Pablo Casals, dem Namensgeber des neuen Forums, stark verbunden sieht. Der katalanische Cellist sei „ein Kämpfer für den Frieden“ gewesen und stets „integer für menschliche Werte eingetreten“. Die von Casals vorgelebte Idee, dass Kunst und Musik im Dienste des Menschen stehen müssten, entspreche ganz und gar dem Leitbild der Academy. Nicht von ungefähr sei sie zum zwanzigsten Todestag von Casals am 27. Oktober 1993 gegründet worden. Das Jubiläum zur Gründung vor 30 Jahren werde 2023 im dann sicher komplett fertiggestellten Casals-Forum begangen werden.