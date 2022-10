Am Strand und in der Stadt

Fotos von Carlos Pérez Siquier : Am Strand und in der Stadt

Das Zentrum der spanischen Fo­tografie lag einst am Rande. Was unmöglich erscheinen mag, wird beim Blick auf die Landkarte deutlich. Dort findet man die Hafenstadt Almeria weit im Süden der iberischen Halbinsel, Hunderte Kilometer entfernt von den kulturellen Hochburgen Madrid und Barcelona. Doch nicht in diesen Städten konzentrierte sich vor bald 70 Jahren eine fotografische Avantgarde, sondern im als etwas rückständig betrachteten Andalusien, was viel mit einem Mann zu tun hatte, der von Fotografie und den Ausdrucksmöglichkeiten des Me­diums fasziniert war, aber auch seine Heimatstadt liebte, die er nicht verlassen wollte: Carlos Pérez Siquier (1930–2021).

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Von seinem Vater, einem Amateurfotografen mit eigener Dunkelkammer auf dem Dachboden, mit dem Medium und der Technik vertraut gemacht, entschloss sich Pérez Siquier als junger Mann zu ei­nem Fotografiestudium an einer örtlichen Kunstschule, wählte dann aber doch im Jahr 1955 lieber einen Schreibtischjob und die sichere Anstellung in der Zentrale der Banco de Santander in Almeria. Die Kamera, seinerzeit ein 35-mm-Kleinbild-Modell, legte er aber nicht zur Seite, und auch sein Interesse für die Fotografie war weiter immens, was nicht zuletzt die Gründung einer eigenen Fotozeitschrift beweist. Gemeinsam mit dem gleichgesinnten José Maria Artero startete Pérez Siquier im Jahr 1956 die Agrupación Fotográfica Almeriense, kurz AFAL, die nicht nur die Zeitschrift herausgab, sondern auch zum Sammelbecken innovativer junger spanischer Fotografen wurde.

In der Franco-Diktatur, die der Moderne argwöhnisch gegenüberstand, entwickelte sich AFAL nicht nur zur Plattform, auf der man sich über technische Neuerungen in der Fotografie informierte, son­dern auch zum Diskussionsforum über künstlerische Aspekte – und war so­mit eine wichtige Keimzelle in der spanischen Fotografiegeschichte.

Es ist anzunehmen, dass Pérez Siquier hier auch die Sinne für seine eigenen Arbeiten schärfte und sich bewusst von seinen Anfängen entfernte. Ist seine heute berühmte Serie „La Chanca“, die er 1956 in dem gleichnamigen Viertel in Almeria startete, noch in Schwarz-Weiß gehalten, mit viel Gespür für Schatten und Konturen und einem fast schon do­kumentarischen Ansatz folgend, fand er 1962 mit dem Wechsel zur Farbfotografie einen neuen Blick.

„Carlos Pérez Siquier war anfangs noch stark vom Neorealismus geprägt, etwa von den Filmen italienischer Regisseure wie Federico Fellini, Vittorio de Sica oder Roberto Rossellini“, sagt Carlos Martin, der gemeinsam mit Carlos Gollonet die äußerst sehenswerte Ausstellung „Pérez Siquier“ kuratiert hat, die nun im Fotografie Forum Frankfurt dem deutschen Publikum einen der wichtigsten Fo­tografen Spaniens überhaupt präsentiert. Der wurde auch in seinem Heimatland erst mit Verspätung entdeckt, was gewiss mit den Zeitläuften, aber vielleicht auch mit einer persönlichen Entscheidung des Fotografen zu tun hatte. Der blieb nämlich bis zum Jahr 1988 seinem Bankjob treu und arbeitete nur ne­benher mit der Kamera. Unter anderem war er freiberuflich für das Ministerium für Information und Tourismus tätig, das von ihm allerdings keine das Leben am Rande der Gesellschaft dokumentierenden Serien wie „La Chanca“ oder die großartigen, an abstrakte Malerei erinnernden „Informalismos“ erwartete, sondern Fotografien, die die Schönheit und das Strandleben in der für den internationalen Tourismus wichtig werdenden Re­gion abbilden sollten.

Mehr zum Thema 1/

Bei diesen Streifzügen entstanden auch die Arbeiten zu Pérez Siquiers eindrucksvoller Serie „La Playa“, die lange in einem Karton aufbewahrt wurde, in ihrem unverfälschten, humorvollen Blick auf die vielfältigen Figuren an den Mittelmeerstränden nicht nur die Verwandlung Spaniens in den nachfranquistischen Jahren hin zu einer Konsumgesellschaft deutlich macht, sondern auch das gesteigerte Interesse des Fotografen an geome­trischen Formen und den Weg hin zu ei­ner künstlerischen Fotografie, nun im Mit­telformat, erkennen lässt. Dass er ne­benbei die berühmte Badeort- und Strandfotografie eines Martin Parr vorweggenommen hat, gesteht ihm der le­gendäre britische Fotograf gern zu, der nach einem Besuch in Almeria Pérez Siquiers Sammlung als eine der originellsten in der spanischen Nachkriegsfotografie bezeichnete. Anhand von gut 130 Arbeiten des vor einem Jahr verstorbenen Pioniers der spanischen Farbfotografie lässt sich dieses Diktum nun überprüfen: eine Entdeckung.

Pérez Siquier. Fotografie Forum Frankfurt, Braubachstr. 30-32, bis zum 15. Januar 2023. Öffnungszeiten: Di bis So 11 bis 18 Uhr .