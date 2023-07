Die brasilianische Performerin Carolina Bianchi bringt Vergewaltigung und Femizid auf die Bühne. Manche können das nicht ansehen. Doch das Stück ist seit der Uraufführung in Avignon in aller Munde - und tourt jetzt international.

Eine Stadt, in der Hunderte Frauen vergewaltigt, gefoltert und ermordet werden. Ein Alltag, in dem jedes Mädchen, jede Frau damit rechnen muss, mit K.o.-Tropfen betäubt und dann vergewaltigt zu werden. In Brasilien nennt man den Betäubungscocktail zynisch „Boa Noite Cinderela“ – „Gute Nacht, Schneewittchen“. Und als der Frauenmörder Bruno Fernandes de Souza vorzeitig das Gefängnis verließ, um an seine Fußballkarriere anzuknüpfen, feierten ihn seine Fans wie einen Helden.

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Die brasilianische Autorin und Schauspielerin Carolina Bianchi wird laut bei dieser Geschichte, oder vielmehr ihre Stimme. Sie selbst liegt bewusstlos auf einer Matratze, im weißen Unterrock, den ihre Performerinnen ihr angezogen haben wie einer Puppe. Sie werden noch andere Dinge mit ihr tun. Alle, die anwesend sind, sehen durch eine Operationskamera in ihre Geschlechtsorgane. Wie eine theatrale Vergewaltigung, angerichtet vor aller Augen. Und doch auch ein Akt der Rückeroberung. Nicht alle Zuschauer halten das aus.