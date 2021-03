Frankfurter Schau 2021 : „Die Buchmesse braucht den Treffpunkt“

Er legt sich fest: Im Herbst will Buchmessendirektor Juergen Boos eine Bücherschau mit Besuchern – nicht digital, sondern auf dem Messegelände. Von jetzt an dürfen Aussteller sich anmelden.

Die Buchmesse findet statt?

Florian Balke Kulturredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ja, sofern die pandemische Lage es zulässt. Wir planen eine physische Messe mit digitalen Angeboten.

Bis zum Herbst kann es noch viele Virusvarianten, Impflücken und Reisebeschränkungen geben.

Ich habe gerade gestern mit 25 Direktoren anderer Buchmessen gesprochen. Wir alle wollen für unser Publikum da sein. Und alle blicken auf Frankfurt, als internationalstes Branchenereignis, als Leitmesse. Auch deswegen war es an der Zeit, dieses Signal zu setzen, gleichzeitig mit der Wiedereröffnung des Buchhandels. Um zu zeigen, dass es weitergeht. Mit der Buchwelt, aber auch mit der Buchmesse.

Was war gut an den letzten Monaten?

Wir haben Erfahrungen gesammelt und viel Unterstützung erhalten durch Bund, Land und Stadt. Alle drei wie auch die Messe Frankfurt haben uns sehr geholfen. Das ist eine der Quintessenzen aus dem vergangenen Jahr: dass es ohne Partnerschaft und Solidarität nicht klappt.

Was kann dazwischenkommen?

Der Verlauf der Pandemie wird Einfluss auf die Reisebeschränkungen nehmen, insbesondere bei der Beteiligung aus Übersee. Und darauf, wie viele Mitarbeiter die Aussteller nach Frankfurt schicken. Und für wie viele Tage.

Warum steigen Sie dann schon jetzt in Planungen ein? Voriges Jahr mussten Sie pandemiebedingt mehrfach alles wieder umwerfen.

Wir, aber auch unsere Aussteller brauchen einen Vorlauf von mehreren Monaten. Sie sollen wissen, was wir im besten Falle umsetzen wollen. Außerdem haben wir in vielen Gesprächen gehört, dass die physische Begegnung mit dem Publikum fehlt. Alle wissen: Frankfurt braucht es dieses Jahr, sonst haben wir keinen Treffpunkt. Das gilt auch für die Fachbesucher, bei denen unsere digitalen Angebote im Herbst gut ankamen. Einige Agenten haben seitdem eigene kleine Hausmessen veranstaltet, ebenfalls im Netz. Auch da hat man gemerkt, dass dies nicht die Qualität der physischen Begegnung hat. Hinzu kommt die sehr bedauerliche Absage von Leipzig. Festivals wie die Lit.Cologne setzen ihre Planungen zwar ebenso fort wie die Fachmessen Bologna und London, die physische Veranstaltungen im Mai und Juni planen, aber auch da gibt es viele Fragezeichen.

Welche Planungssicherheit können Sie Ausstellern bieten?

Früher wurden die Anmeldeunterlagen im Oktober verschickt, gleich nach der zu Ende gegangenen Messe, Anmeldeschluss war Ende Januar. Diesmal liegt er Ende Mai. Wir werden darüber hinaus erst im Sommer Rechnungen stellen.

Und wenn die Messe abgesagt werden muss?

Dann ist sie abgesagt, und wir werden großzügig handeln.

Die großen deutschen Konzernverlage zeigen Interesse?

Zumindest im Moment hören wir aus der Branche, ob groß oder klein: Wir brauchen und wollen Frankfurt.

Wie steht es um die Trennung von Fachbesuchertagen und Publikumswochenende?

Von Mittwoch bis Freitag wird es vorrangig um den Rechtehandel gehen. Das bauen wir aus, mit digitalen Konferenzformaten im Vorfeld. Aber wir sind auch ein Publikumsereignis mit bis zu 100.000 Besuchern am Wochenende. Das sehe ich dieses Jahr nicht. Das müssen wir entzerren. Wir werden daher schon den Freitag für das Publikum öffnen. Ein dritter Tag mit Lesern gibt den großen deutschen Verlagen mehr Gelegenheit für Auftritte ihrer Autoren.

Im Herbst wirkte es so, als wisse die Buchmesse selbst nicht mehr recht, was deutsche und internationale Kunden in der Krise von ihr verlangten. Sie haben sich umgehört. Die Ergebnisse lasen sich so, als solle die Messe die eierlegende Wollmilchsau bleiben, die sie ist – Fachtreffen und Publikumsspektakel zugleich.