Sie sorgten in Jugendzimmern für die richtige Coolness, sie standen für Abgrenzung und den eigenen Geschmack und manchmal erschreckten sie sogar die Eltern: Die Starschnitte der Zeitschrift „Bravo“ waren viele Jahrzehnte begehrte Motive für Jugendliche, die sich in ihrem Zimmer mit lebensgroßen Abbildungen ihrer heiß verehrten Idole umgeben wollten.

Mit der Ausstellung „Bravo“-Starschnitte öffnen die Opelvillen in Rüsselsheim den Blick in die popkulturelle Stargeschichte der Jahre 1959 bis 2004 – so lange nämlich brachte die Zeitschrift die von ihr erfundenen Abbildungen heraus, die in einzelne Teile zerlegt waren. Wer sich einen Star aus Film, Fernsehen oder der Musikwelt an die eigene Wand holen wollte, musste „Bravo“-Hefte sammeln, oft über mehrere Wochen, und dann alle Teile seines Helden sorgsam ausschneiden und zusammenkleben.