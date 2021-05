Bilder-Hänger im Museum : Zwischen Kunst und Künstlern

Aktualisiert am

Mann des Bildes:Andreas Gundermann, Künstler und Chef des Hänge-Teams der Schirn Kunsthalle, vor der Schirn Kunsthalle Bild: Frank Röth [FAZ-Recht:1]

Er bringt die Werke an die Wände: Andreas Gundermann ist Plastiker. Und er ist der Chef des Hänge-Teams in der Kunsthalle Schirn. In seinem Frankfurter Atelier arbeitet er seit 30 Jahren.