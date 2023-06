Schon am späten Vormittag versammeln sich vor dem Deutsche Bank Park die ersten Ungeduldigen, um dem Auftritt des Weltstars entgegenzufiebern: Beyoncé Giselle Knowles-Carter alias Queen B, im texanischen Houston vor 41 Jahren zur Welt gekommene Vokalistin, Songautorin, Tänzerin, Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin, Geschäftsfrau, Mutter, Ehegattin und Multimillionärin. Nicht nur Besucherscharen jüngerer Generationen aus dem Rhein-Main-Gebiet tummeln sich da vor noch verschlossenen Toren, es finden sich Menschen aus der gesamten Bundesrepublik. Mehr noch. Es treffen, zum Teil mit Reisegepäck, Herrschaften aus aller Herren Länder ein.

Die von den Geschlechtern wie Herkunft her bunt gemischte Fangemeinde mit hohem LGBTQIA-Community-Anteil staffiert sich nur allzu gerne wie der Star selbst aus: Zwischen grellen Neonfarben dominiert vor allem die Farbe Silber auf Hosen, Jacken, Hüten, Stiefeln und Accessoires – auch Beyoncé und ihre Showtruppe aus Musikern und Tänzern bevorzugen den Space-Age-Look. Es mutet an wie ein vorgezogener Christopher Street Day mit starkem weiblichem Anteil. Eine Mixtur, die sich in dem im vergangenen Jahr erschienenen siebten Studiowerk „Renaissance“ von Beyoncé widerspiegelt, das ein Manifest in Sachen Feminismus, Diversität und Blackness ist. Ob der zeitweisen Parallelität beider Karrieren – zuerst in einem Girl-Group-Trio (Destiny’s Child), dann Solokarriere samt ambitionierter schauspielerischer Ausflüge – wurde Beyoncé früher häufiger mal mit US-Soul-Lady Diana Ross von den Supremes verglichen. Für heutige junge Generationen dürfte das Multitalent einen ebenso hohen Stellenwert haben wie einst Aretha Franklin, Michael Jackson, Prince oder Madonna.