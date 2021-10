Rundgang über die Buchmesse : Alle haben mehr Zeit füreinander

Wegen Corona sind weniger Aussteller und Fachbesucher in Frankfurt als sonst: So eine Buchmesse, die kleiner ausfällt als üblich, hat auch ihre Vorteile. Ein Rundgang am ersten Messetag.

Die neue Übersichtlichkeit ist markiert durch breite Streifen Estrich links und rechts der grauroten Teppiche. Plötzlich breite Boulevards statt der üblichen engen Gassen und Schluchten zwischen den Ständen – da sei der Messe wohl die Auslegeware ausgegangen, frotzelt ein Passant. Das könnte sogar stimmen. Mit so viel Raum vor und hinter, links und rechts der Stände hat man es schließlich noch nie zu tun gehabt.

Den nackten Betonboden, über den die Besucher nun gehen müssen, weil die ganze Buchmesse in ihrer Corona-Ausgabe wie zusammengeschnurrt in den Messehallen liegt, hat man früher nie gesehen.

Unterdessen erklärt Buchmessedirektor Juergen Boos am hauseigenen Podcaststand N99 bei detector.fm, die Neuerungen dieses Jahres würden evaluiert, um zu sehen, was für das nächste Mal beibehalten werde. Die breiten Gänge zum Beispiel findet er sehr schön. Die vielen toten Winkel sind es weniger. Die karge Videokunst der B3 Biennale etwa flimmert auf dem Estrich und den Raumteilerwänden der Abteilung „Arts+“ in der Halle Forum mutterseelenallein vor sich hin.

„Ein freudiges Wiedersehen“

So still ist es bislang noch nie gewesen. Deutlich weniger Lesungen und Literaturgespräche gibt es an den Ständen, deren Kakofonie normalerweise zum Grundgeräusch der Messe gehört. An den Publikumstagen wird es deutlich mehr Begegnungen mit Autoren geben – vor manchen unbesetzten Hockerreihen laufen derzeit nur Videos von Gesprächen ins Leere.

Dafür bleibt, so scheint es, mehr Zeit für den Dialog. Überall sind Zweiergrüppchen zu sehen, weniger Termine als sonst haben die meisten Verlagsvertreter, daher ist Zeit für einen Schwatz zwischendurch. Buchhändlerinnen und Buchhändler kämen spontan an den Stand und freuten sich riesig, nach anderthalb Jahren digitaler Meetings wieder einmal mit dem Verlag in Kontakt zu sein, sagt Sabine Bischoff, Geschäftsführerin des S. Fischer Verlags: „Es ist ein freudiges Wiedersehen.“

Gerade als Frankfurter Verlag sei es immer eine Chance für viele Mitarbeiter gewesen, Präsenz auf der Buchmesse zu zeigen. Das aber hat auch Fischer in diesem Jahr reduzieren müssen. Es war abzuwägen, wer am Stand gebraucht wird und wer nicht, schließlich müssen Abstände eingehalten werden, und die Personenzahl ist begrenzt.

Der Messestand ist jetzt kleiner, weniger verwinkelt, aber es gibt Bänke, um in die Bücher hineinzulesen – und zwei große Tische für Gespräche. „Es ist etwas ganz anderes, am Tisch zu sitzen und zu sprechen, das hat eine andere Dynamik“, sagt Bischoff. Für die Sichtbarkeit des Buches und die Aufmerksamkeit für Neuheiten und Autoren habe auch diese Buchmesse große Wirkmacht.

Wieder eine Stimme zu haben, Präsenz zu zeigen und zu signalisieren, dass es weitergeht, hat mehr Verlage als zunächst befürchtet bewogen, zur Buchmesse zu kommen. Dank der Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ konnte die Buchmesse die Standgebühren deutlich senken, kleinere Verlage präsentieren sich üppiger als je zuvor – wegen der Abstandsregeln und kulanter Lösungen. Absperrbänder, Pfeile am Boden und auf Schildern sollen Besucher vor allem an den Publikumstagen lotsen – beim Kinderbuchverlag Carlsen hat man 80 hölzerne Wäscheklammern für Personal und Publikum parat, ist das Körbchen leer, muss man auf Zutritt warten. Am ersten Messetag ist derweil noch kein Klammerengpass in Sicht.

Die Kleinen sind größer geworden

Die Großen sind ein wenig kleiner und übersichtlicher, die Kleinen größer geworden in der Pandemie-Ausgabe der Buchmesse. Viele gehen neue Wege, der Frankfurter Moritz Verlag, auch er diesmal auf deutlich mehr Quadratmetern, hat sich erstmals mit sechs anderen Kinder- und Jugendbuchverlagen zusammengetan, um einen ganzen Tag lang auf der Messe die Neuheiten des nächsten halben Jahres für Presse und Branche gebündelt zu präsentieren.