Stummfilme aus Frankfurt : Der erste Star des Weltkinos

Asta Nielsen (1881 bis 1972) hatte alles: ein umwerfendes Spiel, eine lebhafte Mimik, Schönheit, künstlerisches Ge­spür und viel Humor. Letzterer kommt noch nicht so ganz zum Vorschein in „Der stumme Vogel“: „Eine Liebestragödie aus dem Spreewald“ lautet der Untertitel des Films, der vor 111 Jahren, am 11. November 1911, in die deutschen Kinos kam. Er war eine Sensation – nicht nur, weil er eine Szene enthält, die von der Zensur für so erotisch befunden wurde, dass sie ein Jugendverbot aussprach: Nielsen zieht sich Schuhe und Strümpfe aus, um einen festgefahrenen Spreewald-Nachen anzuschieben.

Den 45 Minuten langen Film kann man am 20. November sehen, im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums Frankfurt (DFF). Es wird, mindestens, das dritte Mal sein, dass „Der fremde Vogel“ in Frankfurt läuft. Denn dort, in der Kaiserstraße 64, ist vor 111 Jahren das begründet worden, was später alle Welt mit Hollywood und seinen großen Studios verbindet: das Starsystem. Die exklusive Vermarktung eines ganzen Filmpakets mit einem Star als Zugpferd, ohne dass die Kinobetreiber im Voraus wussten, welche Filme sie nach Einkauf erwarteten, war eine Erfindung der „Projections-Actien-Gesellschaft Union“, die ihren Sitz bis 1913 in Frankfurt hatte, und weiterer Be­teiligter. Das Ziel der Investoren: Nielsen und ihr Regisseur Urban Gad sollten zehn Filme herstellen, ihren Einsatz von 700.000 Mark wollten die Geldgeber mindestens verdoppeln.