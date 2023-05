In der Festhalle Frankfurt zeigt die britische Indierock-Band Arctic Monkeys, dass sie es sich noch nicht in der Lounge gemütlich gemacht hat.

Moment mal. Soll in der ausverkauften Frankfurter Festhalle nicht eine amtliche Indierock-Band spielen? Eine, die vor nun auch schon 18 Jahren mit zickig-zackigem Postpunk anfing und später mal mit Stoner Rock und Desert Rock liebäugelte? Die also erwartungsgemäß eine eher männliche, eher nicht mehr jugendliche Zuhörerschar ansprechen würde? Doch vor dem Eingang der Festhalle reiht sich ein sehr junges, sehr weibliches Publikum zu langen Schlangen, was der These Nahrung gibt, dass Rettung und Zukunft der Rockmusik in Frauenhand liegen – zumindest, wenn die Musik so wandlungsfähig wie im Fall der Arctic Monkeys dargeboten wird.

Das Quartett aus Sheffield um den charismatischen Frontmann Alex Turner und Gitarrist Jamie Cook schwamm ja gleich mit seinem 2006 veröffentlichten, heute legendären Debütalbum „Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not“ und dem Hit „I Bet You Look Good On The Dancefloor“ auf der letzten großen Britpop-Welle obenauf, blieb dem rotzigen, aufgekratzten Gitarrengedresche aber im Gegensatz zu vielen anderen seiner Zeitgenossen nicht bedingungslos verhaftet.

Als die Welle ausgelaufen war, erfanden sich die Arctic Monkeys einfach neu, integrierten sowohl Hip-Hop-Beats und Soul-Melodien als auch erdigen, mitunter sogar bleischweren Blues-Rock in ihren Sound und klangen mit den Songs von ihrem Meisterwerk „AM“ nicht mehr wie Punks aus Mittelengland, sondern eher wie eine amerikanische Band.

Diese Entwicklung haben sie mit ihrem jüngsten Studioalbum „The Car“ weiter vorangetrieben, auf der sie ein mögliches Las Vegas-Engagement mit sanft dahinfließender Lounge-Musik und Turners stilvoller Koketterie mit der Rolle des Crooners vorwegnehmen, damit allerdings dem Stadion, in dem sie als Festival-Headliner ja angekommen sind, nun wieder den Rücken kehren.

Jene verschiedenen musikalischen Facetten in einem Konzertprogramm abzubilden, ohne dabei im Gemischtwarenladen zu landen, ist gewiss eine Herausforderung, die die Arctic Monkeys in der klanglich durchaus mal heiklen Festhalle aber überzeugend meistern, auch wenn der knapp hundertminütige Auftritt nicht wie aus einem Guss wirkt, sondern sich kleine Pausen gönnt, auch weil die vier begleitenden Tourmusiker nicht bei allen 21 gebotenen Songs dabei sind oder die Instrumente gewechselt werden. Für subtile Momente ist da wenig Raum, selbst wenn sich Turner bei einem neuen Song wie „Big Ideas“ auch mal selbst ans Piano setzt und den Sinatra in sich gewähren lässt.

Turner als Dirigent des Geschehens

Der darf sonst aber ferne Idee bleiben, schwingen Turner und Cook doch mit Vehemenz die Gitarren und treiben Bassist Nick O’Malley und Schlagzeuger Matt Helders die Band gerade bei den ohnehin tanzbaren Knallern wie „Brianstorm“, „Crying Lightning“ oder „Teddy Pecker“ von ihren frühen Alben mächtig an, derweil Turner, das linke Bein gern lässig auf die Monitorbox gestellt, wie ein Dirigent das Bühnengeschehen orchestriert.

Als eher zurückhaltend charakterisiert und auch kein Freund großer Publikumsreden wirkt der Sänger, dem öfter mal das Scheinwerferlicht allein gehört, auch in der offensichtlichen Pose sehr souverän und von der Begeisterung des Publikums zumindest so ergriffen, dass sein Dank an das Auditorium nicht wie eine hohle Plattitüde klingt.

Sprüche muss er ohnehin nicht klopfen, sondern lieber mit Liedern wie „Do I Wanna Know“ mit seiner prägnanten Hookline an die eigene oder irgendeine Pubertät erinnern, an die Zeit von schmerzendem Liebeskummer, aber eben auch himmelhochjauchzenden Gefühlen, die gemeinsam zu flirrenden und klirrenden Gitarren in die Nacht hinauszuschreien zu den eindringlichsten Erinnerungen gehört, ganz gleich, ob diese Erinnerung nun frisch oder doch schon einige Jahre her ist. Im kollektiven Verbund „I Wanna Be Yours“ mit den Versen des Dichters John Cooper Clarke oder „R U Mine?“ kreischen zu können, kommt dem Glück ziemlich nah. Man nennt es auch Rockmusik.