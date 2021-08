Alltagsrassismus : Falsche Frage

So gern sich mancher einredet, die Hautfarbe mache keinen Unterschied: Sie tut es. Alltagsrassismus hat viele Formen. Rassistische Gedanken stecken in den meisten Menschen.

Bei der Vorstellung ihrer Ausstellung Tending to the harvest of dreams im MMK Zollamt war die Künstlerin Lungiswa Gqunta mit Alltagsrassismus konfrontiert. Bild: Diana Pfammatter

Alltagsrassismus hat viele Formen. Die Frage, woher jemand kommt, nein, wirklich kommt, denn „Stuttgart“ kann es ja bei dieser Hautfarbe nicht sein, die Antwort muss schon „Nigeria“ oder so etwas sein. Der Griff in den Afro oder die Braids: „Darf ich das mal anfassen?“. Die Annahme, jemand kenne sich mit Rap aus oder könne wahnsinnig gut singen und tanzen, weil er schwarz ist. Das ist meistens harmlos gemeint, ohne böse Hintergedanken, einfach so dahingesagt, im Namen des aufrichtigen Interesses.

Tatsächlich aber ist es genau das nicht: harmlos. Wer das behauptet, hat noch nie jemandem zugehört, der auf der anderen Seite der Konversation steht. Hat sich noch nie die Mühe gemacht, ernsthaft darüber nachzudenken, welche Privilegien die weiße Hautfarbe bringt – automatisch, ohne dass man sich das irgendwie erarbeitet hätte. Und was es umgekehrt heißt, als nicht weiße Person durchs Leben zu gehen. So gern sich mancher einredet, die Hautfarbe des Gegenübers mache keinen Unterschied: Sie tut es. Rassistische Gedanken stecken in den meisten Menschen, weil sie in einer Welt groß geworden sind, die Weiße immer bevorzugt hat.

Die südafrikanische Künstlerin Lungiswa Gqunta musste sich bei der Vorstellung ihrer Ausstellung im MMK Zollamt diese Woche fragen lassen, ob der einzige schwarze Mann im Raum ihr Ehemann sei und das Kind, das mit dabei war, ihres. „Ich habe weder noch“, antwortete sie und bemühte sich sichtlich, nicht die Fassung zu verlieren. Auch in diesem Fall war die Frage ohne böse Absicht gestellt worden, war freundlich gemeint, im Plauderton gestellt. Die Künstlerin, den Mann und das Kind reduzierte sie nichtsdestoweniger auf eine Äußerlichkeit: ihre Hautfarbe.