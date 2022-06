Alice Cooper auf Tour : „Ein bisschen Golf und viel Rock’n’Roll“

Beherrscht auch noch mit bald 75 Jahren die Bühne: Alice Cooper in seiner Lebensrolle als Alice Cooper (hier bei einem Konzert am 23. Mai 2022 in Swansea) Bild: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Mister Cooper, Sie sind ja nicht nur ein berühmter Sänger, sondern auch ein Weltklasse-Golfer mit Handicap 2, der keine Gelegenheit für eine Runde Golf auslässt. Haben Sie heute schon Ihre Bälle geschlagen?

Heute bin ich etwas spät dran, aber ich spiele gewiss noch eine Runde.

Sie leben in Arizona. Könnten Sie denn auch einen Golfplatz in der Gegend von Frankfurt empfehlen?

Oh, ich glaube, ich habe schon auf fast allen Plätzen in Deutschland gespielt. Besonders im Frühjahr oder Sommer, wenn ich auf Tourneen war. Im Winter ist das ja nicht ganz so einfach. Aber wir versuchen schon, am Morgen rauszukommen und wenigstens neun Löcher zu spielen, ganz nach dem Motto: A little golf in the morning, a lot of Rock’n’Roll in the night! (lacht)

Ihr letztes Album haben Sie Ihrem Geburtsort gewidmet: Detroit. Auf „Detroit Stories“ spielen Sie mit einigen Mitgliedern der ursprünglichen Alice Cooper Band, Sie covern einige Songs aus der Zeit um 1970, als Sie selbst bekannt wurden. Darunter sind auch einige von Bands aus Detroit, etwa MC5. Welche Rolle nimmt die Stadt für Ihre eigene musikalische Entwicklung ein?

Mein Produzent Bob Ezrin und ich wollten zuallererst ein wirklich gutes Hardrock-Album machen, ganz ohne Konzept. Wir schrieben also ein Dutzend Songs, und als die Frage aufkam, wo wir sie denn aufnehmen wollen, konnten wir uns erst nicht recht entscheiden. Los Angeles? Nein. Nashville? New York? Auch nicht so recht. Da sagte ich: Warum gehen wir nicht nach Detroit? Da kommt der amerikanische Hardrock ja schließlich her. Und in Detroit entschieden wir uns dann, Songs über die Stadt zu schreiben und mit Musikern aus Detroit zusammenzuarbeiten, mit denen ich zum Teil ja aufgewachsen war, etwa Wayne Kramer von MC5. So hatten wir dann doch ein Konzept. Außerdem steht Detroit ja nicht nur für Hardrock, sondern auch für Punk, für Blues und natürlich für den Soul von Motown. „$1000 High Heel Shoes“ vom neuen Album ist ein Motown-Song!

Mit „Detroit Stories“ konnten Sie zum ersten Mal in Ihrer langen Karriere auf Platz eins der Album-Charts in Deutschland landen.

Ja, wir waren überwältigt.

Konnten Sie für die Aufnahmen denn alte Studios in Detroit nutzen? Oder sind die alle längst abgerissen?

Wir haben ein völlig unglamouröses Studio gewählt, das für unsere Zwecke bestens geeignet war. Es hatte keine Besonderheiten, nichts von Abbey-Road-Glanz sozusagen. Dort ließen wir die Musiker die Tracks quasi live einspielen, weil wir gleich von Anfang an wussten, dass wir diese Songs nicht übermäßig und nicht Schicht auf Schicht produzieren würden. Es war fast wie die Aufnahme eines Livealbums.

Ich würde Sie gern nach einer Anekdote fragen. Der frühere Tourmanager von ABBA erzählte mal die Geschichte von der ersten Australientour der Band im Jahr 1976, die ja auch in einem Film dokumentiert ist. Wie es der Zufall will, waren ABBA einmal im selben Hotel untergebracht wie Sie. Und weil die Fans auf der Straße unentwegt geschrien hätten, seien Sie schließlich auf den Balkon hinausgetreten. Die Menschen hätten aber gar nicht „Alice, Alice“ gerufen, sondern „ABBA, ABBA“. Ist die Geschichte denn wahr?

Absolut. Ich wachte nach einer 36 Stunden langen Anreise nach Australien in meinem Zimmer auf, hörte nur irgendetwas wie „aha, aha“ und dachte, es heißt „Alice“. Die Leute riefen und winkten, und ich winkte erfreut zurück, weil ich nicht bemerkt hatte, dass ABBA auf dem Balkon direkt über mir standen und ebenfalls winkten.

Nun sind ABBA zumindest als Avatare auf die Bühne zurückgekehrt, auf der Sie noch immer live und in Person zu erleben sind. Staunen Sie manchmal über sich selbst und darüber, dass Sie nun seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft dabei sind?