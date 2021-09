Kult-Gasthaus in Frankfurt : „Mutter Ernst“ kommt zurück

Als im November 2019 Stephan Ullrich bekannt gab, dass er sein Lokal werde schließen müssen, empfanden viele das wie eine Zeitenwende. Frankfurt ohne „Mutter Ernst“ könnten sie sich schlichtweg nicht vorstellen, sagten Stammgäste damals, das klang glaubhaft, nicht pathetisch. Ullrich hat jetzt gute Nachrichten für alle, die regelmäßige „Mutter Ernst“-Besucher waren: Sie können es wieder werden, nächstes Jahr, Ullrich hat einen Pachtvertrag für ein derzeit leer stehendes Lokal an der Rahmhofstraße (Schillerpassage) unterschrieben. „Es war schwierig, es hat lange gedauert, aber jetzt wird das sehr schön“, sagt er.

Dass die Geschichte der „Mutter Ernst“ nach 80 Jahren Bestehen unterbrochen worden ist, passt auf eine unglückliche Art und Weise zu dem Lokal selbst und zu der Stadt, in der es lange stand. In der Wirtschaft, die an der Alten Rothofstraße in Rufweite zur Goethestraße und zum Bankenviertel lag, wurden Leberkäse und Spiegeleier serviert, Kotelett, Kartoffelsalat und Frikadellen, Bier und Apfelwein.

Eine klassenlose Gesellschaft

Am 1. Oktober 1938 wurde die Tür das erste Mal geöffnet, von dem Metzger Richard Ernst und seiner Frau Else. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Vater starb, stieg Tochter Marita ins Geschäft ein. Sie benannte die „Gaststätte Ernst“ in „Mutter Ernst“ um. Im Jahr 2000 zog sie sich zurück, 2015 starb sie. Seit 2000 führt ihr Stiefsohn Stephan Ullrich den Betrieb. Als das Lokal 65 Jahre alt wurde und zur Feier dieses Geburtstags alle Getränke für 65 Cent ausgeschenkt wurden, antwortete Ullrich auf die Frage, was die Gäste an „Mutter Ernst“ wohl so schätzten: „Dass sich hier nichts verändert.“

Es veränderte sich dann aber doch einiges. Der Besitzer verkaufte das Haus, für einen Neubau mit Wohnungen und Geschäften. Für das Lokal, in dem Büroleute und alte Herren, Straßenbahnfahrer und Investmentbanker, Anwälte und Rentner so einträchtig saßen, als seien sie bestellt worden für einen Film über die einende Kraft, die Liebe zur einfachen Küche haben kann, war kein Platz mehr vorgesehen.

Neue Adresse ist „ideal“

„Der einzige klassenlose Ort, den es jetzt noch in der Stadt gibt, ist das Waldstadion.“ So kommentierte einer der Enttäuschten im Gespräch mit der F.A.Z. die Nachricht von der bevorstehenden Schließung der „Mutter Ernst“ vor knapp zwei Jahren.

Dass er weitermachen und einen anderen Ort für sein Lokal suchen wolle, habe von Anfang an festgestanden, sagt Ullrich. Es seien ihm auch sehr schnell Angebote gemacht worden, für Objekte in Sachsenhausen etwa. Aber da gehöre „Mutter Ernst“ einfach nicht hin. Den Standort Rahmhofstraße, keine 500 Meter von der einstigen Adresse entfernt, nennt er ideal. Das auch, weil die Räume, in denen zuletzt eine „Yours-Australian-Bar-Filiale“ war, großzügiger seien als die der früheren „Mutter Ernst“ und Außenplätze böten. „Ich hatte oft Kapazitätsprobleme, die kann ich jetzt auffangen“, sagt Ullrich. Er habe mit vielen Vermietern gesprochen in den vergangenen Monaten, die Eigentümer der Immobilie, in die er jetzt einziehe, seien ihm „toll entgegengekommen“.

Die Patina der alten „Mutter Ernst“, erzeugt von den zahllosen dort zufrieden verbrachten Stunden, kann Ullrich nicht mitnehmen, das frugal-rustikale Einrichtungskonzept auf den neuen Standort übertragen aber schon. Die „Mutter Ernst“ des Jahres 2022, sagt er, werde zwar neu, doch „auf jeden Fall urig“ sein.