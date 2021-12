Kulinarisches in Rhein-Main : Das Gute im Jahr 2021

In den vergangenen zwölf Monaten eröffnet: Eine Auswahl schöner Orte, die in der Rhein-Main-Region die kulinarische Landschaft bereichern.

Zwei Männer, ein zierliches Menü

Iimori Kaiseki, Frankfurt

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Azko Iimori ist mit Sushi und Patisserie bekannt geworden, als Cafébetreiberin und eloquente Unternehmerin. Jetzt lässt sie japanisch-französische Küche auf hohem Niveau servieren, im Frankfurter Gallusviertel. Im neuen „Iimori Kaiseki“ ist der Küchenchef, Björn Andreas, ein Deutscher, sein Souschef, Takeshi Suzuki, ist Japaner. Gemeinsam bringen sie zierliche Gerichte auf die Teller und dabei das nicht kleine Kunst­stück fertig, die Gerichte trotz einer Präsentation mit vielen Tupfen und Röllchen und anderen Miniaturen nicht flüchtig wirken zu lassen. Das Geschmacksbild ist, wenn es so etwas gibt, größtenteils das einer herzhaften Milde: Der Begriff fein würde dem Umamifaktor nicht gerecht, es ist aber auch nichts im Übermaß gewürzt. Typisch für die Art der Küche im „Iimori Kaiseki“: zwei Jakobsmuscheln in einer tiefen Schale, daneben eine Art Seerose aus Rosenkohlblättern auf Rosenkohlcreme, dazu Pastinakencreme und Yuzucreme, nacheinander und zusammen gegessen eine schöne Assemblage von nussig-maritimen und erdigen Tönen (Mainzer Landstraße 125, 0 69 / 24 75 31 11; www.iimorikaiseki.com).

Restaurant und Bar am Fuße eines Turms

SOHO, Frankfurt

Schön groß, schön schick, schön ­lässig. Das ist das noch brandneue „Soho“. Man kann dort einen Drink bestellen und dazu eine Kleinigkeit essen, man kann sich aufs Flüssige beschränken oder ein Menü ver­zehren. Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss des Winx-Towers, einem Hochhaus auf dem soge­nannten Maintor-Areal, vielen womöglich besser bekannt als das ehemalige Degussagelände. Zum Portfolio der Betreiber gehört auch eine nahegelegene Tagesbar, man soll dort frühstücken können. Das „Soho“ öffnet zunächst erst abends, für Karte und Küche ist Daniel Perez verantwortlich, das Essen ist eine Mischung aus Finesse und feiner Rustikalität. Exemplarisch steht dafür das „Soho Trüffelbrot“: war-mes geröstetes Sauerteigbrot mit einer dünn aufgetragenen, schmelzenden, milden Käsecreme und Trüffelspänen ­ – eine sehr schöne herzhafte, aber nicht derbe Kleinigkeit. Wenn es an diesem Ort so weitergeht, sollte er eine gute Zukunft vor sich haben (Winx Tower, Neue Mainzer Straße 6-10, 0 69 / 21 99 08 22, www.sohofrankfurt.de).

Wie im „Trüffel“, nur ganz anders

Graues Haus, Oestrich-Winkel

In Wiesbaden kennt wahrscheinlich jeder das „Trüffel“ , einen Fein­kostladen mit Bistro und einem Restaurant, das seit ein paar Jahren Martino Kitchen heißt, nach Martino Stirn, Sohn der „Trüffel“-Inhaber. Sein Vater, Manuel Stirn, der das kleine Im­perium, zu dem auch ein Hotel gehört, einst ins Leben rief, hat sich in diesem Jahr eines Objekts im Rheingau angenommen. Er hat in Oestrich-Winkel das Graue Haus gekauft, ein Kulturdenkmal, um das sich viele Legenden ranken, unter anderem die, dass es Deutschlands ältestes bewohntes Steingebäude sei. Sicher ist, dass es einmal Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau gehört hat und nach dessen Tod 1997 mehrfach den Eigentümer wechselte, zuletzt zu dem Wiesbadener Unternehmer Klaus Bochmann. Stirn hat in das Anwesen einiges Geld gesteckt und einen Feinkostladen darin eingerichtet, inklusive eines Bistros und eines Restaurants (Graugasse 8, 0 67 23 / 8 85 39 11, www.graueshaus.com).

Mit neuen Leuten besser denn je

Trares, Frankfurt