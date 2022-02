Ausreichend Platz vorhanden : Villa Abs in Kronberg steht zum Verkauf

Im Vordertaunus stehen viele beeindruckende Villen. In einem besonders beeindruckenden Ensemble in Kronberg wohnte einst mit Hermann Josef Abs der einflussreichste Bankier Nachkriegsdeutschlands. Nun ist die Villa wieder zu haben.

Für ausreichend Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Wer die Villa ter Meer erwirbt, bekommt die Ausstattung des Speisesaals mit dazu. Bei einem aufgerufenen Angebot von knapp 15 Millionen Euro einen Abschlag für die Stühle herauszurechnen wäre vermutlich etwas kleinlich. Zumal man sie auch nicht einzeln losschlagen könnte, denn sie stehen ebenso unter Denkmalschutz wie die gesamte Villa. Die Zahl der Stühle gibt eine Vorstellung davon, warum Immobilieninteressenten nicht in den Kategorien eines Reihenmittelhauses denken sollten. Es sind 40 Stück, für die im Esszimmer auch ausreichend Platz ist.

Acht Jahre nach der Zwangsversteigerung steht das Ensemble an der Königsteiner Straße in Kronberg, zu dem ein dreieinhalb Hektar großer Park gehört, zum Verkauf. Bekannter als unter der offiziellen, im Denkmalverzeichnis eingetragenen Bezeichnung ist es unter dem Namen eines späteren Bewohners. 1953 kaufte der Bankier Hermann Josef Abs das Anwesen. Er starb 1994. 20 Jahre später konnte der nachfolgende Eigentümer die Villa nicht mehr halten, und die Immobiliengesellschaft des Königsteiner Rechtsanwalts Michael Perlick bekam bei der Versteigerung den Zuschlag. „Ich habe Freude an solchen Objekten“, sagt der erfolgreiche Bieter auch heute noch. Doch die anfänglichen Überlegungen, selbst einzuziehen, haben sich zerschlagen.

„Wir haben etwa eine Million Euro in den Park gesteckt“

Schließlich wollen 15 Zimmer und neun Bäder genutzt sein. Wobei auch das wenig über die Dimensionen aussagt, wenn allein die Gartenhalle 18 Meter lang ist. Da wäre sogar Platz für den Tisch, an dem Wladimir Putin westliche Staatschefs ohne russischen PCR-Test empfängt. Es gibt einen Tanzsaal, eine Bibliothek und einen Billardraum. Personal bei der Bewältigung des Haushalts wäre also von Vorteil. Bei der Entscheidung zum Verkauf habe durchaus auch der wenig freundliche Empfang einiger Nachbarn eine Rolle gespielt, so der Anwalt. Sie gründeten als Erstes eine Interessengemeinschaft, um eine Bebauung des Parks zu verhindern. „Damals wurden Sachen behauptet, die nicht gestimmt haben“, so Perlick zu der kursierenden Skizze mit mehreren Häusern im Garten. Die stammte vom Voreigentümer und hatte keinerlei planungsrechtliche Grundlage.

Dass gleichwohl Gärtner mit Motorsägen und Bagger anrückten, hatte andere Gründe. Nicht nur die üppigen Rhododendren, die Bankier Abs pflanzen ließ, wucherten in die Höhe. An vielen Stellen war die ursprüngliche Anlage verloren gegangen, etliche Bäume waren innen morsch. Grundlage für die Arbeiten war ein Pflegewerk. „Wir haben etwa eine Million Euro in den Park gesteckt“, überschlägt der Nocheigentümer.

Gute Abstimmung mit Denkmalschützern

Acht Jahre Leerstand sind normalerweise für ein Haus fatal. In diesem Fall präsentiert sich die Villa allerdings heute in besserem Zustand als 2014, denn Perlick begann mit Sanierungsarbeiten. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz, der zum Beispiel für die Fenster eine andere Farbe verlangte als den vorgesehenen Lack. „Da kostete das Abschleifen aller Fenster auf das Holz und das anschließende Streichen dann 200.000 Euro.“ Aber Perlick stimmt kein Lamento über die Auflagen der Denkmalschützer an. „Im Prinzip sind wir miteinander klargekommen.“ Was vielleicht auch an seiner Schwäche für historische Gebäude liegt. „An ihnen kann man Geschichte erleben.“ Letztlich sei das Engagement ein teures Vergnügen gewesen.

Einen Geländestreifen an der Königsteiner Straße behält der Eigentümer. Ein Vorstoß für eine Bebauung am Rand stieß vor drei Jahren auf Widerstand bei den Kommunalpolitikern. Perspektiven für das Parkgrundstück brauchen seiner Einschätzung nach Zeit. „Ich will aber nicht noch einmal zehn bis 15 Jahre warten.“ Den Zuschlag bekam er damals bei 4,7 Millionen Euro, die Villa erreichte nicht einmal den geschätzten Verkehrswert von 6,7 Millionen Euro. Ob sie jetzt einen Käufer findet, liegt nach Einschätzung Perlicks nicht allein am Preis von 14,8 Millionen Euro. „In Kampen rennen sie den Leuten bei einer solchen Summe die Bude ein.“

Das Anwesen ist mit seinen Dimensionen und der ausschließlich privaten Nutzung ein Sonderfall im an Villen reichen Vordertaunus. Die Stuttgarter Architekten Paul Bonatz und Kurt Dübbers haben es 1935 für den I.G.-Farben-Vorstand Fritz ter Meer entworfen. Dieser hatte dafür einen Teil des Parks der Villa Guaita erworben, die wiederum 1961 abgerissen wurde. Wer sich innen umsehen will, kann dies mithilfe eines Videos der Maklerfirma tun. Und schon einmal schauen, ob die Stühle den eigenen Geschmack treffen.