Kritische Corona-Lage : Wie es die Hochschulen mit der Präsenzlehre halten

Mert Satar gehört nicht zu denen, die beim Anblick von Konferenzkacheln auf ihrem Laptop in Depression versinken. „Ich habe festgestellt, dass Präsenzlehre nichts für mich ist“, sagt der Wirtschaftsstudent, aber ganz ernst meint er das nicht. Auch wenn er es gut findet, beim Anschauen einer aufgezeichneten Vorlesung die Stopptaste drücken zu können, weiß er die physische Nähe zu seinen Kommilitonen doch zu schätzen. An der Uni Frankfurt, wo Satar studiert, wird ihm dieses Erlebnis auch nicht vorenthalten. In seinem Fachbereich werde für Drittsemester derzeit „eigentlich alles“ in Präsenz angeboten, berichtet der Zweiundzwanzigjährige.

Dass Hessens größte Hochschule trotz hoher Corona-Inzidenz so lange wie möglich an der Campuslehre festhalten will, hat ihr Präsident Enrico Schleiff kürzlich noch einmal bekräftigt. Er kann dabei auf die Rückendeckung des hessischen Wissenschaftsministeriums vertrauen. Wie dessen Sprecher klarstellte, gilt im Land weiterhin das Hybridsemesterkonzept, auf das sich Hochschulen und Ministerium schon vor Monaten geeinigt hatten: Es sehe vor, dass „unter sorgsamer Beachtung des Corona-Infektionsgeschehens so viel Normalität im Hochschulleben wie möglich und verantwortbar geschaffen werden soll“. Was sie für vertretbar halten, entscheiden Unis, Fachbereiche und Institute selbst.

Schleiffs Linie, den Zutritt zu Uni-Gebäuden strikter zu reglementieren als an anderen Hochschulen, gleichzeitig aber zu möglichst viel Präsenzlehre zu ermutigen, gefällt nicht allen. In einer Umfrage der Fachschaft des Fachbereichs Neuere Philologien, an der sich rund 2100 Studenten beteiligten, gaben gut 50 Prozent an, sie wünschten sich derzeit eine vollständig digitale Lehre. Rund 25 Prozent sprachen sich für Veranstaltungen auf dem Campus aus, 19 Prozent bevorzugten hybride Formate.

Geteilte Meinungen im Kollegium

Eine Mitinitiatorin der Umfrage, die Anglistik studiert, beklagt, dass das Uni-Präsidium diese Ergebnisse ignoriere. Es gehe nicht darum, die Hochschule komplett in den Digitalmodus zu versetzen, hebt sie hervor. Die Befragung zeige aber, dass viele Studierende angesichts der dramatischen Corona-Lage bei Präsenzveranstaltungen ein ungutes Gefühl hätten und sich „mehr Flexibilität“ bei der Onlinelehre wünschten.

Roland Borgards kennt die Umfrage der Fachschaft, und er sieht sie kritisch. Der Germanistikprofessor findet die Datengrundlage nicht überzeugend: Durch den Teilnahme-Aufruf für die Onlinebefragung sei womöglich schon eine Vorauswahl zugunsten der Präsenzskeptiker getroffen worden. Borgards selbst hält seine Veranstaltungen an der Goethe-Uni „zu 100 Prozent in Präsenz“ ab, wie er sagt, und er mache damit „sehr gute Erfahrungen“. Vorlesungen bietet der Literaturwissenschaftler derzeit nicht an, sondern Seminare mit 15 bis 40 Teilnehmern.