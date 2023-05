Trotz der eklatanten Mängel, die bei dem Polizeieinsatz am 19. Februar 2020 in Hanau zutage getreten seien, habe das Innenministerium bis heute nicht die nötigen Konsequenzen gezogen, kritisiert Ex-Polizeipräsident Heinrich Bernhardt.

Nach den Morden vor drei Jahren: Polizeisperre in der Nähe eines Tatorts in Hanau. Bild: dpa

Mehr als drei Jahre nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau hat der frühere Präsident des Polizeipräsidiums Südosthessen und ehemalige stellvertretende Landespolizeipräsident Heinrich Bernhardt scharfe Kritik am hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) geübt. Trotz der eklatanten Mängel, die bei dem Polizeieinsatz am Abend des 19. Februar 2020 zutage getreten seien, habe das Innenministerium bis heute nicht die nötigen Konsequenzen gezogen, bemängelt Bernhardt im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die „Untätigkeit“ des Ministers sei angesichts des furchtbaren Geschehens in der Hanauer Mordnacht, als der 43 Jahre alte Tobias R. an mehreren Tatorten neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschoss, mehrere Menschen verletzte und dann seine Mutter und sich selbst tötete, nicht nachvollziehbar. Der Polizei, so Bernhardt, sei damals, und zwar nicht aus eigener Verantwortung, „eine hoffnungslose Rolle“ zugekommen, „wie es in dieser Art niemals wieder eintreten darf“.