Die schärfste Kritik kommt von der jungen Frau, die so großen Wert auf vegetarische Kost legt. Und das größte Lob verteilen jene am Tisch, die sich zu den traditionellen Fleischessern zählen und vorher besonders skeptisch waren. Am Ende ist das Urteil in der familiären Fünfergruppe überwiegend positiv. Und was den überaus freundlichen Service und die unkomplizierte Atmosphäre in diesem ungewöhnlichen Lokal betrifft, sind sich ohnehin alle einig.

Das Meinungsbild, das sich an diesem Abend im Familienkreis bildet, ist alles andere als repräsentativ, aber es passt gut zum „Zwei und Zwanzig“ im beschaulichen Geisenheim, das sich innerhalb weniger Jahre von einem kleinen veganen Café zu einem hochgelobten, kreativen Restaurant entwickelt hat. So ein Lokal vermutet man vielleicht in Frankfurt oder in Berlin – im ländlichen, deutlich traditionelleren Rheingau war es von Anfang an ein Novum und ist es noch immer. Umso erstaunlicher, wie schnell Dirk Schritt seit der Eröffnung im Jahr 2014 mit seiner rein pflanzlichen Küche auch über die Region hinaus Schlagzeilen gemacht und Bekanntheit erlangt hat. Mit dazu beigetragen haben dürfte das Ende 2020 im Wiesbadener Tre-Torri-Verlag erschienene Kochbuch „22“, das die wichtigsten seiner Kreationen für den Hausgebrauch zugänglich macht.

Eigenkreationen jenseits von Standards

Ein auch an diesem Abend von allen am Tisch gelobter Klassiker des Hauses ist die Falafel mit Tahina-Creme (sechs Euro). Die grün-braunen Kichererbsen-Bällchen strotzen vor kräutriger Würze und bekommen mit der nussig-milden, fast schaumigen Sesamcreme einen wunderbaren Gegenpart. Auf der Karte begegnet die Falafel den Gästen noch ein paarmal, auf einem Hummus-Teller (14 Euro) zusammen mit Zucchini und Rucola, in einem Dinkel-Wrap mit Gurke und Joghurt-Minz-Dip (acht Euro) und als Patty eines Burgers mit Hummus, Salat, Rotweinzwiebeln und Tahina-Creme (8,50 Euro).