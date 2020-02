Nach Sturmtief „Sabine“ : Kranteil vom Dach des Frankfurter Doms geborgen

„Sabine“ über Hessen : Schulen, Bahnen und Busse fallen aus, Flieger heben ab

Ein Orkantief zieht auch über Hessen hinweg. In vielen Teilen Hessens fällt daher am Montag die Schule aus, auch der Nahverkehr ist beeinträchtigt. Am Frankfurter Flughafen ist der Betrieb aber „normal“ angelaufen.