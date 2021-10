Kostenpflichtige Corona-Tests : Nichtgeimpfte werden jetzt zur Kasse gebeten

Aktualisiert am

Die Betreiber privater Corona-Testzentren hatten ausreichend Zeit, sich auf diesen Montag vorzubereiten. Dennoch wirkt es in der Frankfurter Innenstadt so, als sei manch einer von der seit August angekündigten Gesetzesänderung überrascht worden. Denn noch immer werben viele in großen Lettern mit „kostenlosen Bürgertests“. Und auch bei den Kunden ist die Verwirrung groß. Nur wenige scheinen darauf vorbereitet zu sein, dass die Bürgertests für die allermeisten von nun an kostenpflichtig sind.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



So auch eine 39 Jahre alte Frau, die bei dem Versuch, einen Termin bei einem Testzentrum auf der Zeil zu buchen, stutzig wird. Das Schaufenster des Ladens, in dem sich der private Anbieter Medicare niedergelassen hat, ziert noch immer der Slogan „Jeden Tag kostenlos testen – bezahlt vom Bund“. Erst auf der Internetseite erfährt die junge Frau, dass sie die 14,90 Euro für den Test nun selbst tragen muss. Sie seufzt resigniert. „Ich bin gespannt, wie lange ich es noch aufrecht halten kann, mich nicht impfen zu lassen.“ Der fehlende Impfstatus mache ihr das Alltagsleben immer schwerer. Reisen, auf die sie ihr Arbeitgeber schicken wollte, musste sie schon absagen. Eine Messe konnte sie nicht besuchen, weil dort die 2-G-Regel galt. Auch der Ton in ihrem Freundeskreis sei schärfer geworden, sobald es um Impfungen gehe.

„Mir fehlen Langzeitstudien“

„Mir fehlen Langzeitstudien“, sagt sie und klingt dabei so, als habe sie schon oft begründen müssen, wieso sie noch immer nicht geimpft ist. „Das Thema spaltet. Selbst zahlen zu müssen, ist für mich kein echter Impfanreiz.“ Sie fühle sich unter Druck gesetzt. Wer sich nicht impfen lassen wolle, der müsse sich bald fragen, ob er sich das leisten könne, sagt sie, packt ihr Handy weg und geht.

Auch viele Kunden eines Testzentrums am Hauptbahnhof erfahren erst beim Einchecken, dass sie fortan selbst für die Tests aufkommen müssen. Viele sind kurz zuvor noch über einen Aufsteller gestolpert, der mitten auf dem Bürgersteig steht. „Kostenlose Bürgertests“ werden dort in großen Lettern beworben. An der Anmeldung nachgefragt, spult die Mitarbeiterin gelangweilt ihre Antwort herunter: 14,50 Euro koste der Test, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Tests bezahlen mit Apple Pay oder Paypal

Ein paar Kilometer weiter, im privaten Testzentrum „Saniway“ am Skyline Plaza, ist der Anbieter besser vorbereitet. Auf einer großen Infotafel steht für alle gut sichtbar, wer laut der neuen Gesetzeslage für Tests zahlen muss und für wen sie auch weiterhin kostenfrei bleiben. Ausnahmen gelten beispielsweise für Schwangere, außerdem für Minderjährige und für Personen, die Tests benötigen, um eine angeordnete Quarantäne beenden zu dürfen. Ohne entsprechende Nachweise gehe aber nichts, gibt sich Mitarbeiter Behnan Bayram unnachgiebig.

Es sei bisher ein auffällig ruhiger Vormittag gewesen, fügt Bayram hinzu. Trotz der Ferien. Die wenigen, die gekommen seien, hätten die Kosten zähneknirschend in Kauf genommen. Zwölf Euro muss Bayram von all jenen verlangen, die nicht unter die Ausnahmeregelungen fallen.

Mehr zum Thema 1/

Dafür händigt er auf Wunsch nicht mehr nur die ausgedruckten Testzertifikate aus, sondern auch Zahlungsbelege. Jeder fünfte Test, so sagt er, sei für die Kunden kostenlos – Treuepunkte sammeln beim Testzentrum wie beim Bäcker an der Ecke. Die Kunden können bar zahlen, aber auch Kreditkarten, Paypal oder Apple Pay werde akzeptiert. Dafür wurde extra ein neues Kassensystem angeschafft. Vieles sei auch für ihn neu an diesem Morgen, sagt Bayram. Aber nicht alles. Noch immer gelte der Grundsatz: Nur wer symptomfrei ist, darf sich bei dem privaten Anbieter testen lassen. Alle anderen werden aufgefordert, sich beim Hausarzt oder unter der Telefonnummer 116 117 zu melden, um das weitere Vorgehen abzusprechen.