Konfitüre aus Mainz : Gutes aus Obst und aus Nüssen

Marmeladen, Konfitüren, Aufstriche: das sind schwierige Produkte. Oft ist die feine Säure, die viele Früchte haben, unter der zugesetzten Süße begraben, manchmal irritiert aufdringlich vorschmeckendes Geliermittel. Faszinierend ist das Themenfeld dennoch. Es gibt zahlreiche auch vergleichsweise kleine Anbieter, immer wieder versuchen sich Leute darin, mit den Grundzutaten Zucker und Obst mehr zu erreichen als die Hersteller der gängigen Supermarktware.

Ein schönes Beispiel dafür ist in Berlin die Manufaktur Gartenhaus Testorf mit hervorragenden Erzeugnissen, die es online und im gut sortierten Feinkosthandel gibt, und neuerdings auch eine Produktlinie aus Eppstein. Sie heißt wie der Mann, der sie ins Leben gerufen hat: „Thomas Hirt – dein Koch“.

Seit mehr als 18 Jahren ist Thomas Hirt Küchendirektor im Hyatt-Hotel in Mainz. Wegen des Lockdowns in Kurzarbeit, hat er im vergangenen Jahr mit Konfitüren zu experimentieren begonnen, in der Küche eines befreundeten Bäckers und Konditors, daraus ist ein Nebenerwerb mit dem Potential zu mehr geworden.

Runder, aromavoller Geschmack

Die Aufstriche macht der Koch mit einem geringem Zuckergehalt und sparsamer Dosierung von Pektin und Zitronensäure. Eingekocht wird aus tiefgefrorenen Früchten. Reinsortige Aufstriche schmecken rund und aromavoll nach dem jeweiligen Obst.

Auch die kombinierten Sorten sind gut, die Zusammenstellung von Brombeere und Mango mit einer ganz zarten Bitternote zum Beispiel und das Mit­einander von Sauerkirschen und Dornfelder mit einem deutlichem Wein-Ton.

Herausragend ist ein Nuss-Produkt, die karamellisierte Cashewkerncreme mit winzigen Stückchen, Vanille und Meersalz und einem Hauch Sonnenblumenöl. Das ist sämig und knusprig zugleich, perfekt komponiert, davon zu essen ein Stück vom kulinarischen Glück.

Zu kaufen sind Hirts Kreationen unter anderem im Frischeparadies in Frankfurt (Lärchenstraße 101), oder online unter www.thomashirt-deinkoch.de