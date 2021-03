Kommunalwahlen in Hessen : Grüne nicht nur in Frankfurt stark – SPD in Hanau und Offenbach vorn Von Thorsten Winter und Monika Ganster

- Aktualisiert am 14.03.2021 - 22:53

Läuft: Nicht nur in Frankfurt muss die Schar der Wahlhelfer außergewöhnlich viele Briefwahlstimmen auszählen Bild: Lucas Bäuml Die Grünen liegen in Frankfurt vorn sowie in Darmstadt und Wiesbaden fast. In der Studentenstadt Gießen verdoppeln sie ihr Ergebnis von 2016 sogar. Die SPD verteidigt Hanau und Offenbach.

