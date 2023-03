Aktualisiert am

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat die Ermittlungen gegen den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Kokain eingestellt. Auch das Verfahren gegen Fischers Lebensgefährtin, seinen erwachsenen Sohn und die Haushaltshilfe ist eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass nach Ansicht der Behörde nach dem Abschluss der Ermittlungen zwar weiterhin ein Anfangsverdacht bestehe. Dieser habe aber nicht im Sinne eines hinreichenden Tatverdachts erhärtet werden können: Man habe nicht feststellen können, zu welchem Zeitpunkt die drei Beschuldigten – oder einer von ihnen – welche konkrete Menge Kokain beschafft und besessen habe, und zwar auf eine Weise, dass der 13 Jahre alte Sohn Fischers Zugriff darauf hatte.

Die Ermittlungen waren in Gang gekommen, nachdem die Mutter eines Schulkameraden des Sohnes im November 2022 Strafanzeige erstattet hatte. Daraufhin ergab sich der Verdacht, dass Fischers Sohn Mitte November „zwei kleine Beutel Kokain“ mit in die Schule genommen hatte, um sie gemeinsam mit dem Freund zu konsumieren. Der Freund hat der Staatsanwaltschaft zufolge in seiner Vernehmung bei der Polizei angegeben, dass die beiden tatsächlich zusammen Kokain konsumierten. Eine bei dem Schulkameraden genommene Haarprobe bestätige, „dass der Junge wiederholt Kokain konsumiert hatte“.

Bei einer Durchsuchung von Fischers Wohnung Ende Januar fanden die Ermittler weiße Rückstände, bei denen ein Rauschgiftspürhund anschlug und ein Drogenschnelltest positiv ausfiel. Zunächst hatte es geheißen, die Rückstände hätten sich auf einem Nachttisch befunden, in der Mitteilung vom Donnerstag war die Rede von einer Nachttischschublade.

Außerdem fand die Polizei „eine kleine Menge älteres getrocknetes Marihuana“ und vier sogenannte Crusher, die zum Zerkleinern von Marihuana genutzt werden. „Eine zweifelsfreie Zuordnung zu einem der vier Beschuldigten war insoweit nicht möglich“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.