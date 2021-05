Königsteiner Quellen : Eine verschlossen, die andere sprudelt

Zum Heilbad hat es die Stadt Königstein nie geschafft. Aber Wasser aus den Königsteiner Quellen ist sogar in New York gefragt.

Landschaftlich schön gelegen, das Wasser weicher als das aus der Leitung und vor allem umsonst: Es gibt viele Gründe, warum die Nepomuk- oder Ölmühlquelle am Ortsausgang von Königstein seit jeher Menschen aus der ganzen Region angezogen hat. Mit Flaschen und Großkanistern haben sie sich ihren Vorrat an dem Rohr abgefüllt, aus dem am Hang rechts der Straße nach Kelkheim-Ruppertshain stetig das Quellwasser floss. Die Vergangenheitsform zeigt es an: Mit dem frischen Nass ist es vorbei. Mit Steinen, einem Brett als Verschalung und Zement dahinter ist sie verschlossen worden. Die Quelle ist nicht etwa wegen der vergangenen Dürrejahre versiegt. Nur fließt sie jetzt in den Rombach statt in die Kanister.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. Folgen Ich folge

Die Nepomuk-Quelle ist kein öffentliches Gut und liegt auf privatem Grund. Der Eigentümer hatte das Abzapfen über Jahrzehnte gestattet. Doch es ist eng im kühlen Grund, weil hier die Straße einen scharfen Linksknick macht und dabei den Rom- oder Billbach überquert. Bis auf den Wanderparkplatz ein Stück weiter findet sich kaum eine Abstellmöglichkeit für Autos. Die teils aus größerer Entfernung angereisten Wassersammler standen daher häufig im Parkverbot und blockierten Einfahrten.