Vielseitiges Gemüse : Was man mit Karotten alles anrichten kann

Babys werden sie püriert, Kindergartenkindern in die Brotbox gepackt. Und wenn sie später lesen können und noch später anfangen auszugehen, dann sehen sie dieses Gemüse auf jeder zweiten Speisekarte. Der Karotte ist kaum auszuweichen. Das ist gut so, die Einhaltung dreier kulinarischer Spielregeln vorausgesetzt. Erstens: kein Karotten-Erbsen-Gemüse (langweilig). Zweitens: Karotten nicht mit Kartoffeln kombinieren (zu hausbacken). Drittens: Nicht an Hitze sparen, denn gegart schmecken Karotten oft besser als roh.

Zum Beispiel in einer Schöpfung nach persischer Art der indisch-britischen Kochbuchautorin Madhur Jaffrey, bei der Karotten zu getrockneten Aprikosen finden: Für vier Portionen 300 Gramm Karotten putzen, schälen und schräg in etwa fünf Millimeter dicke Scheiben schneiden, sechs getrocknete Aprikosen halbieren, eine Zwiebel halbieren und in Streifen schneiden. Öl oder Butter in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln darin anschwitzen, Karotten und Aprikosen hinzufügen und braten, bis alles zu bräunen beginnt. Einen Esslöffel Zucker und eine Prise Salz einstreuen, ein wenig rühren, dann etwa 150 Milliliter Gemüsebrühe aufgießen. Zum Kochen bringen, zugedeckt fünf bis zehn Minuten köcheln lassen, bis die Flüssigkeit absorbiert ist. Schmeckt als Beilage zu mit Reis und Kräutern gefüllten roten Paprikaschoten, aber auch pur mit Reis oder Fladenbrot.