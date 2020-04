Klinikärzte und Corona-Krise : Pause für den Körper

Aktualisiert am

Ein paar eilig gekritzelte Buchstaben sollen für ein bisschen mehr Vertrautheit im Arzt-Patienten-Verhältnis sorgen. Timo Wolf hat sich angewöhnt, seinen Namen direkt auf den Einwegkittel zu schreiben, bevor er das Zimmer eines Corona-Patienten betritt. Wolf ist Oberarzt der Infektiologie und obendrein Leiter der sogenannten „Sonderisoliereinheit“ an der Uniklinik Frankfurt, also der Station, auf der nicht intensivpflichtige Corona-Patienten versorgt werden. Im Kontakt mit den Patienten trägt er eine Schutzbrille, hinter der seine Augen nur schwer zu erkennen sind. Zudem eine Maske, die seine Gesichtszüge verbirgt. Eine Haube verdeckt sein Haar, Kittel und Schürze umhüllen seinen Körper. Die Hände stecken in Handschuhen. Ohne den eilig geschriebenen Namen auf dem Wegwerfkittel würden ihn viele seiner Patienten gar nicht erkennen.

Außer Wolf gehören auch Maria Vehreschild, Leiterin der Infektiologie, und Peter Fleckenstein, Pflegeleiter der Sonderisoliereinheit, zu dem medizinischen Personal, das schon im Februar die ersten Corona-Infizierten in der Uniklinik betreut hat. Zu Beginn der Pandemie seien es eher die „leichten Fälle“ gewesen, wie die drei aus heutiger Sicht sagen. „Wir haben schon früh Patienten aufgenommen, die im Rahmen der Rückholflüge aus Wuhan kamen und doch sehr milde erkrankt waren.“ Heute bietet sich ihnen auf der Station ein anderes Bild. Die Patienten, die sie betreuen, sind schwer krank und erschöpft vom Kampf gegen das Virus.