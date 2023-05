Um 19.03 Uhr steht fest: Klaus Kreß bleibt Bürgermeister von Bad Nauheim. Erwartungsgemäß. Denn alles andere wäre eine Sensation an diesem Sonntagabend gewesen. Schließlich hat niemand gegen den parteilosen Rathauschef kandidiert.

Als die Leinwand in der Trinkkuranlage das vorläufige amtliche Endergebnis preisgibt, verzieht der alte und neue Bürgermeister keine Miene. Höchstens ein gewisses Maß an Anspannung strahlt er aus. Dabei sind die beiden wesentlichen Zahlen besser als von ihm erwartet.

88,93 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben für ihn gestimmt – 70 Prozent plus hat er sich gewünscht. Zudem gingen 27,2 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen – Kreß wäre nach eigenem Bekunden bei einer Quote unter einem Fünftel enttäuscht gewesen. Mithin hat er zwei Hürden genommen und das recht locker. Das zeigt sich auch im Vergleich mit seiner ersten Wahl vor sechs Jahren. Seinerzeit gewann er im ersten Anlauf gegen drei Mitbewerber, knapp 42 Prozent der Berechtigten nahmen an der Wahl teil.

Wahlbeteiligung eine „tolle Sache“

Nach einem kurzen Blick auf die Leinwand schnappt sich Oliver von Massow ein Mikrofon. Als Stadtverordnetenvorsteher und protokollarisch erster Bürger der Kurstadt an der Usa erwähnt er zunächst die fehlende Konkurrenz für Kreß und lobt dann die Zusammenarbeit mit ihm als hervorragend. Er freut sich, diese Kooperation die nächsten Jahre fortsetzen zu können, verkündet die Zahlen des Abends und gratuliert dem Rathauschef. „Das Ergebnis spricht für sich“, sagt er und meint, die Höhe der Wahlbeteiligung sei eine „tolle Sache“. Und nun lacht Kreß doch, zumindest ein bisschen.

Anschließend gibt er einen kleinen Einblick in sein Seelenleben. „Ich war schon angespannt“, sagt Kreß. Als Einzelbewerber sogar angespannter als im Wahlkampf vor sechs Jahren. Habe er nach den Jahren der mit viel Herzblut ausgeübten Arbeit doch das Gefühl gehabt, er habe viel zu verlieren. Zumal der eine oder die andere aus der Wählerschaft ihm den Eindruck vermittelte, die Wahl sei ja irgendwie schon gelaufen. Oder ihm sogar vorab gratulierte, wie zu hören ist an diesem Abend.

Lob vom Landrat und Bürgern

Seine Bedenken haben sich aber nicht bewahrheitet – die Zahlen sprechen eine klare Sprache. „Du hast die Ernte dessen eingefahren, was Du die vergangenen sechs Jahre gesät hast“, sagt Landrat Jan Weckler (CDU) als nächster Gratulant ins Mikrofon. Knapp 89 Prozent seien ein hervorragendes Ergebnis. Weckler freut sich nach seinen Worten, die bewährte Zusammenarbeit mit Bad Nauheim und Kreß im Bürgermeistersessel fortsetzen zu können. Am 18. September beginnt die zweite Amtszeit des Rathauschefs. „Wenn sie den Klaus nicht wiederwählen, ist den Bad Nauheimern nicht zu helfen“, hat der Bürgermeister einer anderen Wetterau-Kommune schon vor Wochen gesagt. Was Kreß, unterstützt von Stadtverordneten und Verwaltung, tagtäglich für die Stadt leiste, sei herausragend, so das Kollegenlob.

Auch andere sind voll des Lobs. Im Verlauf des Wahlabends meint ein Bad Nauheimer Ehepaar, das die Auszählung in der Trinkkuranlage verfolgte, viel gebe es an der Amtsführung des Bürgermeisters nicht zu kritisieren. Kreß habe sein Amt in einer durchaus schwierigen Zeit angetreten, etwa mit Blick auf die Finanzierung der Sprudelhof-Therme. Im Herbst soll der Neubau in Betrieb gehen. Kreß sei ansprechbar und bürgernah, finden sie.

Warum der Rathauschef, Jahrgang 1968, vor diesem Hintergrund nicht früher am Abend gelöster war? Zur grundsätzlichen Anspannung wegen des anfangs schwer kalkulierbaren Wahlergebnisses kam, wie er im Zwiegespräch verrät, ein so akutes wie schmerzhaftes Zipperlein: der Rücken. „Ausgerechnet heute.“