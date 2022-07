Musterfeststellungsklage : Klageregister für Stromio-Kunden ist eröffnet

Ende 2021 hatte der Billiganbieter Stromio plötzlich die Stromlieferungen an tausende Haushalte eingestellt. Ehemalige Kunden können sich nun an zur Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale gegen den Energiediscounter anmelden.

Das Bundesamt für Justiz hat am Dienstag das Klageregister für die Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio eröffnet. Damit können sich von sofort an alle betroffenen Kunden über ein Online-Formular des Bundesamtes eintragen und sich der Klage anschließen, wie die Behörde informiert.

Die Verbraucherzentrale Hessen hatte im Frühjahr beim Oberlandesgericht Hamm eine Musterfeststellungsklage eingereicht, um stellvertretend für bundesweit tausende Kunden – allein 10.000 Haushalte sind es in Hessen – vor Gericht Schadenersatzansprüche gegen den Energiediscounter geltend zu machen. Auf Veranlassung des Gerichts wurde das Klageregister nun eröffnet.

Tausende Haushalte betroffen

Zum Hintergrund: Die Stromio GmbH hatte – wie einige andere Billiganbieter der Energiebranche – Ende vergangenen Jahres von einem Tag zum anderen die Stromlieferungen an tausende Haushalte eingestellt mit der Begründung, die Preisentwicklung am Energiemarkt zwinge das Unternehmen dazu. Infolge rutschten die Stromio-Kunden in die teurere Ersatzversorgung der kommunalen oder privaten Grundversorger-Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet die meisten Haushalte versorgen und in so einem Fall einspringen müssen.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale Hessen war die Stromio-Kündigung rechtswidrig. Die Verbraucherschützer sind der Meinung, Preissteigerungen gehörten zum unternehmerischen Risiko dazu und dürften nicht ungefragt auf Kunden abgewälzt werden. Vor dem Oberlandesgericht Hamm soll nun festgestellt werden, dass Stromio rechtswidrig gehandelt hat. Kunden sollen Schadenersatz erhalten. Konkret geht es dabei um die Differenz des Preises, den die Betroffenen in der Ersatzversorgung zahlen mussten, abzüglich des Preises, der mit Stromio für die Vertragslaufzeit vereinbart worden war.

Online-Rechner zur Erhebung der Schadenshöhe

Die Verbraucherzentrale Hessen hat einen Online-Rechner ebenso wie Textbausteine als Ausfüllhilfe für den Eintrag ins Klageregister auf ihre Seite gestellt, über die Geschädigte einfach den ihnen zustehenden Schadenersatz errechnen können. Die Angabe der Schadenshöhe ist beim Eintrag ins Klageregister jedoch freiwillig, wie Kerstin Wolf, Leiterin der Fachgruppe Rechtsdurchsetzung, deutlich macht.

Wolf empfiehlt, den Eintrag so bald wie möglich vorzunehmen, da man nicht absehen könne, wann ein Termin für die erste mündliche Verhandlung anberaumt werde. Grundsätzlich geht die Anmeldung zur Klage bis einen Tag vor der ersten mündlichen Verhandlung.

Bekommt die Verbraucherzentrale Recht, heißt das aber noch nicht, dass die Betroffenen Geld sehen. Denn bei der Musterfeststellungsklage geht es nicht um einzelne Leistungen. Ihre individuellen Schadenersatzansprüche müssen die ehemaligen Kunden daher bei Stromio anschließend selbst geltend machen und auch selbst beziffern. Die Verbraucherzentrale empfiehlt dafür, alle Beweisdokumente wie Verträge zu sammeln und Zählerstände zu dokumentieren.