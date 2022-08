Energiepreispauschale : Kirchen geben zusätzliche Einnahmen weiter

Wenn im September die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro an die Arbeitnehmer ausgezahlt wird, profitieren davon auch die Kirchen, weil sie mehr Kirchensteuer einnehmen. Denn die als Entlastung für die hohen Energiepreise gedachte Zahlung ist zwar frei von Sozialabgaben, aber einkommensteuerpflichtig. Daher haben die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz erklärt, sie wollten die Zusatzeinnahmen denjenigen Menschen zukommen lassen, die durch die Energiekrise und die Preissteigerungen in Not geraten sind.

Auch die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau (EKHN) beteiligt sich an der Initiative und wählt für die Verteilung die Diakonie. „Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das Geld gar nicht“, sagte Kirchenpräsident Volker Jung beim Sommergespräch der EKHN. Daher habe er vorgeschlagen, die Zusatzeinnahmen über die regionalen diakonischen Werke als Zuschüsse zu verteilen. Infrage komme dafür die Schuldnerberatung. Wie hoch die Zusatzeinnahmen ausfallen werden, wisse man noch nicht. Es könnten für das Gebiet der EKHN zwei bis drei Millionen Euro sein.

In den katholischen Bistümern gibt es zum Verteilungsweg zwar noch keine Entscheidung. Im Bistum Mainz geht man jedoch davon aus, dass sich hierfür die Caritas anbiete. Im Bistum Limburg dauerten die Überlegungen in den zuständigen Gremien, wie die Empfehlung in die Tat umgesetzt werden könne, ebenfalls noch an, sagte ein Sprecher.

Kirchliches Energiesparkonzept

Den Kirchen stellt sich angesichts der Energiekrise aber auch die Frage, wie sie mit den eigenen Gebäuden umgehen. Für die EKHN kündigte Jung ein kirchliches Energiesparkonzept an: „Es wird Empfehlungen geben.“ Auch wenn Kirchen normalerweise nur auf 16 oder 17 Grad geheizt würden, könne das Ausweichen auf Gemeindehäuser sinnvoll sein. Energiespartipps sind schon jetzt auf einer Internetseite der EKHN abrufbar.

Dazu zählen die Wartung von Heizungsanlagen, die richtige Einstellung der Heizung und die Isolierung von Rohren. Kirchenmitglieder müssten mit weniger geheizten Kirchen rechnen, heißt es dort. Auch Ratschläge zum „Zwiebel-Prinzip“ bei der Kleidung oder der Tipp, ein Sitzkissen mitzubringen, finden sich auf der Seite. Die in der Corona-Pandemie erprobten Gottesdienste im Freien zählen ebenfalls zu den Anregungen.

Energiesparpotentiale „mutig entwickeln“

Im Bistum Limburg hat das Bischöfliche Ordinariat die Verantwortlichen in den Pfarreien zu einem Energieworkshop am 3. September eingeladen. Dort sollten Energiesparpotentiale „mutig entwickelt“ werden, so der Bistumssprecher. Fast alle Kirchengemeinden profitierten vom Rahmenvertrag für den Zentraleinkauf von Energie. Über ihn seien voriges Jahr 62,1 Millionen Kilowattstunden abgerechnet worden. Bleibe es bei der bisher genannten Gasumlage von 2,9 Cent einschließlich Mehrwertsteuer, komme auf das Bistum eine nicht budgetierte Mehrausgabe von 1,5 Millionen Euro zu.

Im Juli hätten an einer ersten Veranstaltung 300 Menschen teilgenommen. Es gebe keine Denkverbote – so werde geprüft, einige Kirchen nicht mehr zu heizen. Um die Ausgaben durch Preissteigerungen auf ein Minimum zu reduzieren, sollte in einem ersten Schritt ein Fünftel der Energie eingespart werden.