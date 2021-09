Chefin einer Spezialeinheit : Die Frau im Schatten

An einem typischen Morgen würde Kerstin Kalinka den ersten Kaffee des Tages noch zu Hause trinken. In ihrer Offenbacher Wohnung, den Blick ins Grün. Aber einen typischen Morgen, den kennt die Kriminaldirektorin kaum. Wenn sie abends zu Bett geht, weiß sie nicht einmal, ob sie bis zum nächsten Morgen durchschlafen wird. Oder ob nicht das Telefon klingelt. So wie im März vor zwei Jahren. Drei Terrorverdächtige aus dem Rhein-Main-Gebiet hatten einen Anschlag geplant. Ein Fahrzeug und mehrere Schusswaffen sollten dazu genutzt werden, so viele „Ungläubige“ wie möglich zu töten, wie es später hieß. Kalinka und ihr Team waren es, die jeden Schritt der Verdächtigen verfolgten. Wo gehen sie hin? Mit wem treffen sie sich? Welche Waffen haben sie sich schon beschafft? Das Mobile Einsatzkommando (MEK) blieb über Wochen an den Verdächtigen dran. Am Ende wurde der Anschlag verhindert. Kalinka ging nach Hause. Stolz auf ihr Team. Wohl wissend, dass der nächste Einsatz jede Minute kommen kann.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wer Kerstin Kalinka in ihrem Büro im vierten Stock des Frankfurter Polizeipräsidiums besucht, die Akten sauber gestapelt auf dem Tisch, der würde im ersten Moment nicht glauben, dass das eine der Schaltzentralen der wichtigsten Spezialeinheiten ist, die die hessische Polizei zu bieten hat. Kalinka selbst ruht in sich. Nichts, was sie tut, scheint unbedacht. Sie spricht konzentriert, mit ruhiger Stimme, wenn sie erzählt, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Seit mehr als fünf Jahren leitet sie das Mobile Einsatzkommando der Frankfurter Polizei, neben dem SEK die wichtigste Spezialeinheit in Hessen. Und sie sagt, sie könne sich nichts vorstellen, was sie beruflich mehr erfüllt.