Goethe-Universität Frankfurt : Kein Zutritt für Seniorstudenten

Dieter Brinkmann ist tief enttäuscht. Von nächster Woche an wollte der 72 Jahre alte Rentner wieder die Universität des dritten Lebensalters (U3L) in Frankfurt besuchen – nicht im virtuellen Raum, sondern ganz real in der Goethe-Uni. Zwei Veranstaltungen hatte sich der frühere Marketingfachmann ausgesucht, die eine zum Thema Sport in der Antike, die andere zum Völkerrecht.

Doch aus der ersehnten Rückkehr auf den Campus wird nichts. Am Donnerstag hat die U3L Brinkmann und den anderen Seniorstudenten mitgeteilt, dass sie die Universitätsgebäude nicht betreten dürfen. Grund sind die coronabedingten Zugangsbeschränkungen, die die Hochschule zu Vorlesungsbeginn verhängt hat, um nach eigener Darstellung den Präsenzbetrieb auf dem Uni-Gelände in überschaubaren Dimensionen zu halten. Zutritt haben bis auf Weiteres nur Personen, die in Besitz einer Goethe-Card sind oder eine eigens ausgestellte Zugangsberechtigung vorweisen können – also in erster Linie Studenten, Uni-Mitarbeiter und Beschäftigte von Fremdfirmen, die auf dem Campus Arbeiten zu erledigen haben.