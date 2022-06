Buch über Torten : „Keine Angst vor Hefeteig“

In Berlin betreibt Ingrid Lang seit zwanzig Jahren ein Schokoladengeschäft. Jetzt erzählt sie in einem Buch von den Backwerken ihrer Kindheit in Hessen.

Nicht jeder, der sich für berufen hält, ist es auch, und einer der Orte, auf dem das augenfällig wird, ist der Buchmarkt, Unterabteilung Selfpublishing, also Veröffentlichung mithilfe eines verlagsähnlichen Dienstleisters. Tausende Werke, die zu Recht keine Verbreitung über den Freundeskreis der Autoren hinaus erfahren, entstehen so. Bücher mit einer Auflage, von der etablierte Schriftsteller träumen, gibt es in diesem Segment aber auch, in der Belletristik, bei Kochbüchern; „Abnehmen mit Brot und Kuchen“ von Güldane Altekrüger ist ein bekanntes Beispiel.

Auf eigene Faust ans Publizieren gemacht hat sich auch Ingrid Lang, die seit 20 Jahren in Berlin das Schokoladengeschäft „Das süße Leben“ betreibt. Geboren und aufgewachsen ist sie in Hessen, in einem Dorf namens Stammheim, ihr Großvater betrieb dort eine Bäckerei, sie ging bei ihm in die Lehre und absolvierte eine Ausbildung zur Bäckerin und Konditorin. Jetzt hat Ingrid Lang, inzwischen eine Frau mit erwachsenen Kindern, dem großväterlichen Betrieb und dem bedrohten Handwerk ein kleines Denkmal gesetzt; dankenswerterweise kann jeder etwas davon haben, der sich fürs Backen interessiert und für seine Historie: Sie hat ein Buch geschrieben und herausgebracht, das „Keine Angst vor Hefeteig“ heißt.