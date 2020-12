Kaum Passanten : Im Lockdown bleibt das Taxi leer

Seit mehr als einer Stunde hat sich an diesem Abend in der Taxi-Schlange vorm Kranzplatz in der Wiesbadener Innenstadt kein Wagen bewegt. Die Fahrer sitzen hinter den Lenkrädern und spielen mit ihren Handys, ab und an steigen sie aus, vertreten sich die Beine, rauchen eine Zigarette und unterhalten sich. Die Straße an der hessischen Staatskanzlei und unweit des Kochbrunnens ist um 21 Uhr wie leergefegt, es sind kaum Passanten unterwegs. Corona hält die Menschen in ihren Wohnungen. Was für die Pandemie-Bekämpfung sinnvoll ist, wirkt sich auf das Taxigewerbe katastrophal aus. „Das ist heute meine zweite Fahrt“, sagt der Fahrer über die Trennscheibe aus Plastik hinweg. Er spricht nicht gut Deutsch, aber seine Botschaft ist deutlich: Er kann kaum noch Geld verdienen.

„Für uns ist die Situation durch den zweiten Lockdown noch schlimmer geworden.“ Orhan Soganci ist Vorstandsmitglied der Wiesbadener Taxi-Zentrale und sorgt sich um die Zukunft der angeschlossenen Taxi-Unternehmer. 130 Firmen gehören zur Zentrale, die in Wiesbaden aufgrund ihrer Telefonnummer als die „3er“ bekannt sind. Die Droschken-Fahrer stehen laut Soganci mit dem Rücken an der Wand. „Wir warten händeringend auf die versprochene November-Überbrückungshilfe. Wenn die nicht endlich im Januar kommt, müssen viele unserer Mitgliedsunternehmen die Insolvenz anmelden“, sagte er am Donnerstag. In diesem Jahr haben nach Auskunft des Vorstands schon drei Taxi-Unternehmer das Handtuch geworfen und elf Fahrzeuge abgemeldet.