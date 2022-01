Katholische Kirche : „In einer deprimierenden und verlotterten Form“

Die Frage hätte kaum pointierter formuliert sein können in diesen Tagen, in denen das Ausmaß und der Umgang mit Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche bundesweit nicht nur viele Gläubige wieder einmal schockiert: „Warum soll ich heute noch katholisch sein?“ Der Auftakt einer Dialogreihe der Kirche St. Antonius im Frankfurter Westend mit Stadtdekan Johannes zu Eltz stellte damit eine Problematik in den Vordergrund, mit der sich aktuell viele Katholiken beschäftigen. Sie müssen sich zunehmend rechtfertigen, warum sie noch Teil der Kirche sind. Weil diese es zuletzt selten schaffte, Antworten auf drängende Fragen zu geben, gehen den Gläubigen die Argumente aus.

David Lindenfeld Volontär.

Angesichts der „deprimierenden und verlotterten Form“, in der sich die Kirche aktuell befinde, forderte der für seine progressive Haltung bekannte zu Eltz am Donnerstagabend abermals große Reformen. Die Kirche müsse die „tödliche Erstarrung“ überwinden: „Uns hindern Traditionalismus und Angst.“