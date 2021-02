Hessen weit entfernt von 35 : Nur Kassel und ein Kreis unter Corona-Schwellenwert

Vollgelaufen: Selbst abends war es am Mainufer in Frankfurt noch sehr voll, ausreichend Abstand gehalten hat längst nicht jeder. Bild: Finn Winkler

Diese Vorhersage darf gewagt werden: Auch zu Wochenbeginn wird es am Frankfurter Mainufer und in den Parks in Rhein-Main wieder voll werden angesichts des Sonnenscheins und der frühlingshaften Temperaturen. Es dürfte wohl auch wieder eng werden. Ob jeder auch den nötigen Abstand halten wird? Die Erfahrungen vom Wochenende lassen das Gegenteil erwarten. Etwaige Folgen für das Infektionsgeschehen werden erst in einigen Tagen zu sehen sein. Der jüngste Anstieg der zentralen Corona-Kennziffer in Hessen und Rhein-Main ist auf Ansteckungen vor etwa einer Woche zurückzuführen, als es auch tagsüber noch frostig war. Seitdem ist die Inzidenz leicht gestiegen.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Dass der Wert, der die binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern, in Hessen neuerdings unter dem Durchschnitt im Bund liegt, ist ein schwacher Trost: Mit 59,7 gegenüber 61 rangiert er ziemlich weit entfernt von der Marke 35. Dieser Schwellenwert ist aber wichtig, denn nach den Vorgaben des vergangenen Corona-Gipfels soll es erst dann namhafte Lockerungen geben, wenn die Inzidenz sieben Tage in Folge unter 35 liegt. Das kann in Hessen weiter nur die Stadt Kassel von sich behaupten.

Derweil kommt Hessen bei beiden Impfquoten, bei der Erst- wie der Zweitimpfung, im Ländervergleich nicht vom Fleck und liegt weiter hinten. Nach Angaben des Landes erhalten fortan Personen aus der Priorisierungsgruppe 2 und medizinisches Personal unter 64 Jahren in den Impfzentren den Astra-Zeneca-Impfstoff.

Deutliche Anstiege in zwei Kreisen

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat es 196 neue Fälle über Nacht verzeichnet nach 259 vor einer Woche. Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen wegen des zu Wochenbeginn üblichen Meldeverzugs bei Gesundheitsämtern und Laboren, die Tests auswerten. Aussagekräftiger ist die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19. Das RKI meldet acht weitere Todesfälle nach zwölf vor sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie summieren sich die Fälle auf 184.447, davon gelten 9700 als noch nicht ausgestanden. 5672 an oder mit Covid-19 Gestorbene sind zu betrauern.

Bei der Inzidenz ragt Kassel mit einem Wert von nur 21,3 heraus, der Landkreis Kassel kommt auf 36. Unter der „neuen 50“ rangiert nun auch der Odenwald mit 29 nach 52 vor einer Woche. Der Rhein-Taunus weist 35,8 auf nach knapp 43. In Rhein-Main sieht die Lage in Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen gut aus. In Mainz liegt die Kennziffer nun bereits seit einer Woche unter 35. Deutlich gesunken ist die Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis, sie bleibt mit 85 nach 113 aber hoch. Das liegt auch an einem Mutanten-Ausbruch in einem Altenheim nach der Erstimpfung. Umgekehrt merklich gestiegen ist die Kennziffer besonders im Kreis Darmstadt-Dieburg von knapp 42 auf 72 und im Main-Kinzig-Kreis von 74 auf 93.

Rheinland-Pfalz hängt Hessen bei Impfquoten ab

Bisher wurden fast 335.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, darunter sind 226.000 Erstimpfungen. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt 3,6. Das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Nur Brandenburg schneidet mit 3,4 schlechter ab. Vorne liegen weiter Mecklenburg-Vorpommern (4,3) und Rheinland-Pfalz (4,3). Der bundesweite Durchschnitt beträgt 4,0. Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 1,7 am Tabellenende, Rheinland-Pfalz weist eine 3,1 auf – der Mittelwert im Bund liegt bei 2,1.

Fast Dreiviertel der Bevölkerung in Hessen fallen nicht in die altersbedingte Priorisierung bei den Corona-Impfungen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden laut dpa mitteilte, waren zuletzt rund 4,6 Millionen Menschen in Bundesland jünger als 60 Jahre und damit der Impfverordnung zufolge nicht für eine altersbedingt bevorzugte Schutzimpfung vorgesehen. Das sind 72,7 Prozent der Bevölkerung Hessens.

An der südhessischen Bergstraße breiten sich Mutationen des Coronavirus offenbar rasch aus. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, haben Labore schon etwa 90 Fälle von Mutanten nachgewiesen, die meisten entfallen demnach auf die britische Variante B.1.1.7. „Vor allem in drei Kindertageseinrichtungen sind hierbei Infektions-Cluster auffällig“, teilte der Kreis mit. Er habe sehr frühzeitig auffällige Infektionsfälle im Labor sequenzieren lassen. Das Robert-Koch-Institut habe zwei Mitarbeiterinnen an die Bergstraße geschickt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der Kreis hat in den vergangenen sieben Tagen 155 neue Fälle gemeldet. Wie viele davon auf Mutationen entfallen, ist noch nicht klar.

Außerdem sind mittlerweile 134 Mutationen im Lahn-Dill-Kreis nachgewiesen, wie eine Sprecherin des Kreises der F.A.Z. sagte. Um welche Mutationen es sich handele, sei nicht in jedem Einzelfall klar. In sechs Fällen sei es die britische Variante. Vor einer Woche war noch von Verdachtsfällen die Rede gewesen. 51 Infektionen mit sogenannten britischen Mutationen alleine in einem Altenheim nach der Erstimpfung sind nun bestätigt. Das teilte der Betreiber der F.A.Z. am Freitag mit.