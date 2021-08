Giftanschlag in Darmstadt : „Es hätte jeden treffen können“

Am Tag danach gibt es Tortellini aus der Tupperdose. Der 26 Jahre alte Student der Materialwissenschaft hat sich sein Mittagessen von zu Hause mitgebracht, sein Kommilitone, der neben ihm auf dem Betonmäuerchen in der Sonne sitzt, hat sich beim türkischen Imbiss einen Döner gekauft. So, wie es die Leitung der TU Darmstadt empfohlen hat: vorerst keine in den Teeküchen oder anderen Räumen der Universität aufbewahrten Lebensmittel mehr zu sich zu nehmen.

Die beiden Master-Studenten arbeiten im Gebäude L207, das sich auf dem Campus Lichtwiese schräg gegenüber dem Gebäude L201 befindet. Dort, wo der Fachbereich Material- und Geowissenschaften Büros, Werkstätten und Labore hat, wurden am Montag sieben Uni-Angehörige vergiftet, laut den polizeilichen Ermittlungen durch eine Substanz in Milchpackungen und Wasserbehältern, die in drei Teeküchen aufbewahrt wurden. Offenbar sei das ein Anschlag gewesen, sagt der zweite der beiden Studenten, ein Dreißigjähriger aus der Ukraine. Über das Motiv des Täters kann er nur Mutmaßungen anstellen: „Ärger, was auch immer, jedenfalls muss er verrückt sein.“ Beunruhigend sei, dass es sich vermutlich um jemanden aus der Universität handele – schließlich brauche man einen Schlüssel, um in die Gebäude zu kommen.

„Ziel einer schweren Straftat“

Ein dritter Student der Materialwissenschaft kommt hinzu. Er erzählt, er habe am Montag gegen halb eins gesehen, wie die Krankenwagen vor dem Gebäude L201 vorgefahren seien. Die Forschergruppe, die zum Opfer des Anschlags wurde, beschäftige sich seines Wissens nach mit Keramik. Ob in den Laboren auch giftige Stoffe zum Einsatz kommen? Davon gehe er aus, aber grundsätzlich habe das Studium der Materialwissenschaft in Darmstadt mehr mit Physik als mit Chemie zu tun.

Am Nebeneingang des Gebäudes L201 lädt ein roter Lastwagen gerade Tanks mit flüssigem Helium ab. An der Glastür hängt ein Zettel. „Die TU Darmstadt ist zum Ziel einer schweren Straftat geworden“ steht darauf, gefolgt von kurzen Informationen zum mutmaßlichen Giftanschlag und Verhaltenshinweisen. Ein Mitarbeiter öffnet die Tür, indem er einen elektronischen Schlüssel vor einen Sensor hält. Wer auch immer das Gift – vermutlich am Wochenende – in den Teeküchen platziert hat: Die Person muss einen solchen Transponder besitzen oder sich auf anderem Weg Zutritt verschafft haben. Da die Transponder nicht personalisiert sind, lässt sich nicht nachverfolgen, wer das Gebäude betreten hat.

Universitäten sind offene Räume

Vor dem Haupteingang von L201 steht Manfred Efinger den Reporterteams der Fernsehsender Rede und Antwort. Der Mann im weißen Hemd und groben Wollsakko ist als Kanzler der Technischen Universität verantwortlich für die Hochschulverwaltung und vertritt die Präsidentin, die gerade erst aus dem vorzeitig abgebrochenen Urlaub zurückgekehrt ist. Als Efinger vor die Kameras tritt, verschränkt er die Hände vor dem Bauch. „Wir sind zutiefst betroffen“, sagt er. Nachdem die Uni-Mitarbeiter am Montag Vergiftungserscheinungen gezeigt hätten und die toxische Substanz in den Teeküchen entdeckt worden sei, habe die Hochschulverwaltung zusammen mit der Polizei sämtliche Räume durchsucht, in denen ebenfalls Lebensmittel mit Gift versetzt worden sein könnten. Es sei jedoch nichts gefunden worden.

Efinger ist sichtlich bewegt, beim Reden stockt seine Stimme. Universitäten seien grundsätzlich offene Räume und daher verletzbar, sagt er. Nur wegen der Corona-Pandemie sei der Zutritt zu manchen TU-Gebäuden momentan beschränkt. Er habe zuvor nicht gehört, dass sich an einer Hochschule schon einmal ein ähnlicher Anschlag ereignet habe. Das Mitgefühl der gesamten Technischen Universität gelte den verletzten Studenten und Mitarbeitern. Efinger macht eine Pause und räuspert sich. „Es hätte jeden treffen können.“