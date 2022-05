Fahrradpendler : Im Sattel bei Wind und Wetter

Rekord: 68 Kilometer

Die Ausrede klingt akzeptabel: Mit dem Rad sei der Weg von Gießen nach Frankfurt nun wirklich zu weit. Aber bei iQ athletik pendeln fünf Kollegen täglich mit dem Rad ins Büro, duschen dort und beginnen den Arbeitstag mit einem exzellenten Körpergefühl. Als Ronja Klees 2019 bei dem Anbieter von Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung anfing, besaß sie „nur ein rostiges Straßenrad“. Das hat sich geändert. Morgens wählt sie je nach Lust und Wetter zwischen Rennrad und Gravelbike – und beginnt den Weg von Gießen an den Main tatsächlich im Sattel. Ein Teilstück bewältigt sie meist mit der Bahn. Aber von Friedberg nach Frankfurt radelt sie, meist über Feldwege und entlang der Nidda. Für die 33 Kilometer benötigt sie etwa eine Stunde und 20 Minuten. Über einen Brustgurt zeichnet sie Wattwerte und Herzfrequenz auf. Es kommt sogar vor, dass sie die gesamte Strecke zwischen Haus- und Bürotür in die Pedale tritt – drei Stunden lang, 68 Kilometer. Ihr bisheriger Rekord an einem Arbeitstag: 68 Kilometer Hinweg, 33 bis Friedberg zurück. Je nach Kundenterminen beginnen Klees’ Tage mitunter sehr früh oder enden spät. Die Sportwissenschaftlerin muss auch dafür sorgen, dass ausreichend viele Klamotten im Büro bereitliegen. „Ich versuche auf dem Rad nur das mitzunehmen, was in meine Trikottasche passt.“

Umweg für mehr Sicherheit

Aus Schöneck im Main-Kinzig-Kreis mitten hinein nach Frankfurt und dabei Hauptstraßen fast komplett meiden? „Das geht“, sagt Göran Thalheim und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich versuche, den Kontakt zu Autofahrern unterwegs so gering wie möglich zu halten.“ Wer an vielen Tagen mehr als 50 Kilometer im Fahrradsattel zurücklegt, will die Gefahr einer Karambolage gering halten. Dafür nimmt Thalheim auch gerne einen Umweg in Kauf. Seine 26 Kilometer lange Route zum Büro im Frankfurter Bankenviertel ist fünf Kilometer länger als der kürzestmögliche Weg. Aber dafür sicherer und schöner. Der Zweiundvierzigjährige nutzt die bei Radfahrern sehr beliebte Hohe Straße in der Wetterau, erreicht bei Maintal den Fluss und biegt am Mainufer in Frankfurt ein auf Höhe seines Büros bei Union Investment, wo er als IT-Analyst beschäftigt ist. Seit vier Jahren radelt Thalheim zur Arbeit, „nur bei extremem Regen oder Glätte nicht“, sagt er. Während der Pandemie wollte er so wenig Zeit wie möglich in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen – so ist er noch wetterfester geworden. Auch wenn er noch zwei Tage in der Woche im Homeoffice verbringt. Dann holt sich Thalheim seine Dosis Sport auf anderem Weg. Einst war er Triathlet, nun konzentriert er sich mehr aufs Laufen. Thalheim hat schon einige Kollegen dafür begeistern können, ihrerseits mit dem Rad zur Arbeit zu kommen. Umkleide, Dusche und sicherer Abstellplatz für das Rad, was Thalheims Arbeitgeber anbietet, erleichtern das Pendeln mit Muskelkraft ungemein.