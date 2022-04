Kampf gegen Islamismus : Der Prediger im Knast

Wenn die jungen Männer, um die sich Husamuddin Meyer kümmert, zu ihm kommen und um Rat fragen, weil sie Angst haben, dass sie wieder in die Kriminalität abrutschen könnten, dann erzählt er ihnen oft eine uralte Geschichte, ein Märchen. Diese Geschichte handelt von einem Mann, der seit drei Tagen nichts mehr gegessen hat und nun zu einem Garten mit einem Apfelbaum kommt. Hungrig steckt er sich die Frucht in den Mund. Doch als er den halben Apfel gegessen hat, meldet sich sein Gewissen: Darf ich das überhaupt? Einfach so einen Apfel nehmen, nur weil ich Hunger habe? Der Mann fürchtet eine Strafe, geht zu dem Besitzer des Gartens, bittet um Verzeihung. Und er fragt nach einer Bestrafung. Ein Jahr lang muss der Mann für den Besitzer des Gartens arbeiten. Danach soll er dessen Tochter heiraten, die blind und taubstumm ist und nicht laufen kann.

Der Mann bekommt es mit der Angst zu tun, fügt sich aber seinem Schicksal. Als es so weit ist und er seiner zukünftigen Gattin gegenübertritt, ist er überrascht: Ihn erwartet eine wunderschöne Frau, die nicht den Eindruck macht, eingeschränkt zu sein. Er will von ihr wissen, warum ihr Vater behauptet habe, sie sei blind und taubstumm und könne nicht laufen. Die Frau erklärt es ihm: Blind sei sie, weil sie ihren Blick nicht auf verbotene Dinge werfe. Stumm sei sie, weil sie auf üble Nachrede und schlechte Wörter verzichte. Und niemals, wirklich niemals würde sie zu verbotenen Orten laufen.